尿失禁造成社交困擾　4種治療方式可解

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應力性的尿失禁 尿液不自主流出臺北市立聯合醫院和平婦幼院區婦產科邱垂青主治醫師表示，應力性尿失禁是指在咳嗽、打噴嚏或身體用力時出現尿液不自主流出的現象。應力性尿失禁通常發生腹腔內壓力增加時，尿液的壓力超過了尿道和骨盆底肌肉的控制能力而出現漏尿的狀況。
危險因子包括年齡、懷孕和分娩、肥胖、慢性咳嗽、劇烈運動以及與骨盆底肌肉無力或受損相關的其他疾病或手術。邱垂青醫師指出，針對應力性尿失禁，有不同的治療方法幫助病患面對這擾人的問題。
應力性尿失禁 常見但可治療邱垂青醫師建議，首先可先嘗試保守性的治療，這包括行為治療、體重管理以及骨盆底肌肉訓練。
一、控制水份攝取：建立適當水及排尿習慣，建議一天攝取水分不宜過多，白天每2-3小時排尿一次，睡覺前幾小時減少飲水量，以免影響睡眠品質。
二、對於體重過重的病人，減輕體重可以減少尿失禁的狀況。
三、在家可以練習凱格爾運動，建議一天可以分成三次做100-200下。
四、到醫療院所接受骨盆底肌肉電刺激治療、生理回饋或電磁波刺激。
尿道中段懸吊術成效佳 傷口小、手術時間短若保守治療成效不好，或者是尿失禁的狀況嚴重影響到生活，手術為另外一項選擇。目前應力性尿失禁手術的主流為尿道中段懸吊術，目的為使尿道跟膀胱頸經過懸吊後維持正常位置；這種手術有效果好、傷口小、手術時間短、住院時間短等優點。
邱垂青醫師建議，在制定個人化的治療計畫時，患者應與醫師討論其症狀和治療選擇，以找到最適合自己的解決方案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58572
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