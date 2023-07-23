搶攻年輕票！賴清德擺脫「太正經」　從換裝踏出改變第一步

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到了第二場「全國青商人信賴台灣後援會成立大會」，賴清德換上活動專屬的綠色Ｔ恤，當他走上舞台，民眾大喊「總統好」，他笑得閤不攏嘴直道「多謝」，並說「當熱情產生、感動出現時，我們一定會當選！」
賴清德致詞時以自己為例，出身貧困家庭卻能當醫生、選總統，「不是我厲害，是民主社會給了我機會，加上努力過程中得到許多人幫忙」。他表示自己對下一代的許諾就是捍衛民主制度、由政府透過政策幫助每個年輕人，即使社經背景不同，一樣擁有追求夢想的權利，因為「國家要有希望，來自人人都有希望」。
賴清德除了介紹自己的青年政策再加碼、持續推動國家希望工程，特別強調民進黨是主張愛與和平的政黨。他舉專制時期的民主先輩為例，「即使被抓被關被迫害、流亡到世界各地，有哪位前輩主張以牙還牙、以暴制暴？在這塊土地上不管先來後到，認同台灣就是台灣人。」
他接著信心喊話，指越接近選舉，中國的軍艦、飛機越會頻繁在台灣海峽出現，希望大家堅定信心，不因武嚇而接受文攻；若走回頭路，幾十年努力必毀於一旦。他強調兩岸有共同的敵人也有共同目標，面對天災地變和傳染病等共同敵人應互相合作研究；只要有助於增進兩岸人民福祉，台灣願意接受對話，但捍衛主權、深化民主的基本立場不會改變。