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搶攻年輕票！賴清德擺脫「太正經」　從換裝踏出改變第一步

▲賴清德下午在台中為中區宗教後援會授旗時，終於換上短袖polo衫。（圖／記者顏幸如攝，2023.07.23）
▲賴清德下午在台中為中區宗教後援會授旗時，終於換上短袖polo衫。（圖／記者顏幸如攝，2023.07.23）

記者顏幸如／台中報導

民進黨總統參選人賴清德今天下午在台中連跑3公開行程，支持者發現，常被批評穿著「太正經」、公開場合不是西裝就是競選外套的賴清德終於改變了！先是換了短袖polo衫，接著又穿和眾人一樣的綠Ｔ。他在台上大談青年政策時，舉自己奮鬥過程為例，強調台灣是進步的民主國家，應該讓社經地位不同的年輕人，一樣有追求夢想的權利。

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副總統賴清德的形象，一直被認為太嚴謹、正經，尤其深色西裝的標準穿著，更被批評不夠接地氣、和年輕選民有距離。近來他雖偶爾改穿棒球風競選外套，仍舊把自己包緊緊，賴清德今（23）日上午在苗栗出席「全國客家青年座談會」，穿著灰色競選外套，下午在台中跑行程，第一場「中區宗教賴清德後援會成立大會」終於脫掉外套剩深色短袖polo衫，令支持者眼睛一亮。

到了第二場「全國青商人信賴台灣後援會成立大會」，賴清德換上活動專屬的綠色Ｔ恤，當他走上舞台，民眾大喊「總統好」，他笑得閤不攏嘴直道「多謝」，並說「當熱情產生、感動出現時，我們一定會當選！」

▲賴清德在「全國青商人信賴台灣後援會」成立大會中，和大家一起穿綠Ｔ。（圖／翻攝畫面，2023.07.23）
▲賴清德在「全國青商人信賴台灣後援會」成立大會中，和大家一起穿綠Ｔ。（圖／翻攝畫面，2023.07.23）
賴清德致詞時以自己為例，出身貧困家庭卻能當醫生、選總統，「不是我厲害，是民主社會給了我機會，加上努力過程中得到許多人幫忙」。他表示自己對下一代的許諾就是捍衛民主制度、由政府透過政策幫助每個年輕人，即使社經背景不同，一樣擁有追求夢想的權利，因為「國家要有希望，來自人人都有希望」。

賴清德除了介紹自己的青年政策再加碼、持續推動國家希望工程，特別強調民進黨是主張愛與和平的政黨。他舉專制時期的民主先輩為例，「即使被抓被關被迫害、流亡到世界各地，有哪位前輩主張以牙還牙、以暴制暴？在這塊土地上不管先來後到，認同台灣就是台灣人。」

他接著信心喊話，指越接近選舉，中國的軍艦、飛機越會頻繁在台灣海峽出現，希望大家堅定信心，不因武嚇而接受文攻；若走回頭路，幾十年努力必毀於一旦。他強調兩岸有共同的敵人也有共同目標，面對天災地變和傳染病等共同敵人應互相合作研究；只要有助於增進兩岸人民福祉，台灣願意接受對話，但捍衛主權、深化民主的基本立場不會改變。

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