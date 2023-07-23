統神「2連勝」到手！率地獄豬輕取爐主DWT 下週這場賽事超關鍵
傳奇實況主「統神」張嘉航，在昨（22）日PCS賽事上，以34歲高齡神偷巴龍逆轉戰局，率領自己的地獄豬戰擊敗前段班隊伍BYG。而今（23）日比賽地獄豬對上聯賽爐主DWT，也延續氣勢輕取對手，拿下2連勝，而下週賽事更加關鍵，其中1場更是地獄豬是否能晉級季後賽的關鍵戰役。
記者潘毅/綜合報導
今（23）日HPS對決DWT的賽事中，雖然在前14分鐘，DWT數次擊殺地獄豬的隊員，但進入中期團戰後，不斷被地獄豬找到機會，逐漸逆轉戰局，26分51秒時，DWT的AD崔絲塔娜一波嘗試抓地獄豬的AD凱莎卻遭反殺，自此風向一面倒向地獄豬，最終在36分鐘時DWT的主堡被HPS推平，後者斬獲2連勝。
今（23）日賽事結束之後，地獄豬的戰績來到5勝7敗，與暫時位列第6名的FAK僅剩半場勝差，但本日FAK將在晚間7點對上聯賽龍頭PSG，因此HPS與FAK在今日賽事結束後，有極大可能會以相同戰績並列第6名。
PCS聯賽的每隊伍皆會進行18場比賽，其中前六名能晉級季後賽，目前賽況讓下週的賽事顯得極度關鍵，在7月28日當天，HPS將直接對上FAK，這將成為雙方排名變化的最關鍵賽事，贏家將有更大機率以第6名之姿進入季後賽。