陳奕迅又跪了！「全場粉絲端禮物幫慶生」 溫馨現場曝光
Eason陳奕迅「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北小巨蛋站，今（23）日迎來最終場，7月27日正好是陳奕迅的生日，今天現場1萬名歌迷特別在小巨蛋為偶像慶生，不僅排出「HAPPY BIRTHDAY」，還一起唱生日快樂歌，讓陳奕迅感動不已，當場下跪感謝粉絲。
記者吳雨婕/台北報導
與前幾天一樣，陳奕迅是在唱完第28首歌〈我們萬歲〉，才開口向歌迷打招呼，他問歌迷這場演唱會是否有看懂，「沒有吼，藝術的東西不一定要懂，真的，我自己的愚見，不用看得懂，也沒必要懂，我看很多電影都看不懂。」接著笑說，巡演之後會到北美，明年還可以能有歐洲場。
陳奕迅在與粉絲互動時，看到台下有人問他「7月27日有何打算？」他開玩笑的說：「我生日嘛！準備颱風要來啊！」又有人問「要不要一起過生日？」他熱情表示：「我每年都跟你們過生日啊！」隨後全場歌迷給他一個大驚喜，拿出字卡，排成「HAPPY BIRTHDAY」的字樣，一樓平面排的字卡則是插著蠟燭的生日蛋糕。
陳奕迅看到後驚喜不已的大喊：「What！Come on！」他話音一落，場內響起生日快樂歌，原來是1萬歌迷幫他慶生，陳奕迅感動的直接下跪跟粉絲說謝謝，「你們真的太厲害了，謝謝！」此時歌迷喊「吹蠟燭！」陳奕迅立刻照做，原本的生日蛋糕立刻變成禮物盒的樣子，不過一開始他並沒有看清楚是什麼，脫口：「我看不懂欸，我快50歲了。」得到正確答案後，他興奮的說：「謝謝啦，我很開心啦，真的開心，你們真的太厲害了，是不是？太厲害了。」