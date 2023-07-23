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8歲小朋友暑假作業太強大！賴清德跟著「紙箱千里眼」踩七星步

▲賴清德童心大起，學小小千里眼踩七星步，玩得很嗨。（圖／記者柳榮俊攝，2023.07.23）
▲賴清德童心大起，學小小千里眼踩七星步，玩得很嗨。（圖／記者柳榮俊攝，2023.07.23）

記者顏幸如／台中報導

副總統賴清德傍晚參加烏日玉闕朝仁宮祈福感恩餐會，廟方派出小小千里眼迎接，逗得賴清德忍不住童心大起，學著小千里眼踏起七星步。原來這尊紙箱千里眼是廟方莊儀團成員小孩的暑假作業，大人們特別安排這場表演，幫8歲的他圓夢。賴清德在參拜時祈求風調雨順、杜蘇芮颱風帶來的災害降到最低。

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▲賴清德低頭向小二童稱讚「你的暑假作業一百分」。（圖／記者柳榮俊攝，2023.07.23）
▲賴清德低頭向小二童稱讚「你的暑假作業一百分」。（圖／記者柳榮俊攝，2023.07.23）
民進黨總統參選人賴清德今（23）日下午在台中連趕兩場後援會成立大會，傍晚以副總統身份，出席烏日玉闕朝仁宮的祈福遶境之旅感恩餐會，一下車便見一尊千里眼搖搖晃晃向他走來。賴清德原本愣了一下，待看清神偶裡的真人只有半人高，忍不住笑了起來，還拉著總統府祕書長林佳龍學起神偶步伐，一起踏七星步。廟方告知這神偶是孩子的暑假作業，賴清德特別彎腰與孩子擊掌，稱讚「暑假作業一百分」，合照時還拉著他一起入鏡。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，這尊紙做的千里眼，是廟方莊儀團劉姓團員兒子的暑假作業，老師要求孩子們在暑假完成一件立體美勞作品，讀小二的孩子平常耳濡目染，很羨慕遶境時神童團大哥哥們可以在人前風光的表演，於是決定「我要做一尊千里眼，自己當神童」！大家用紙箱紙板幫忙，做出維妙維肖的「紙箱千里眼」，並安排他在副總統到廟裡參拜時表演，完成他的心願。

▲賴清德學踩七星步，「小小千里眼」看得入神。（圖／翻攝畫面，2023.07.23）
▲賴清德學踩七星步，「小小千里眼」看得入神。（圖／翻攝畫面，2023.07.23）
賴清德致詞時說，以前他當台南市長時，每次颱風來都很謹慎，這次杜蘇芮颱風很有機會侵台，因此他剛剛上香時特別祈求神尊保佑，若颱風無法跑到別處，祈求對台灣的傷害能少一點。

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