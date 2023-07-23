杜蘇芮來勢洶洶！「緊急避難包」該裝哪些東西？ 擺放位置超重要
杜蘇芮颱風在今（23）日晚間20點強度增至中颱，而目前各國路徑預測皆顯示，杜蘇芮極有可能成為近4年多以來，首個登陸台灣的颱風。面對可能到來的災害，各項防災措施也該開始提前準備，趕快翻出家中許久未檢查的「緊急避難包」，查看內容物並確認擺放位置吧！
記者潘毅/綜合報導
氣象局今（23）日指出，下週三、四（7月26日至7月27日）全台各地雨勢最為明顯，更是最有可能會放颱風假的時段。因此民眾也須提前檢查緊急避難包內的食物是否過期、必備物資是否齊全。
📍緊急避難包該裝什麼東西
- 防災食物類－飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食。
- 保暖衣物－輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併帶出。有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方，一併帶出。
- 個人醫藥用品－優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥，同時要注意藥品保存時效及保存方式。
- 重要物品－身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本、另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。
- 其他工具類－手電筒、哨子、收音機、電池、耐磨手套和瑞士刀，以及哨子、防災地圖等。
📍緊急避難包該放哪裡
內政部消防署也建議，平時就應該為每位家人各自準備1個緊急避難包，原則上就是找一個質輕、容易取用物品的雙肩背包，再考量每個人的不同需求，放入從住家出發到避難收容場所及避難初期可能會需要用到的物品，備妥之後，在背包外標註更新日期，以提醒記得每半年檢查1次緊急避難包，確保物品無損壞、遺漏或已屆使用期限需替換之情形，災時才能真正發揮其功能。
- 緊急避難包的放置位置，應放置在「家中與工作場所的門口出口處」。