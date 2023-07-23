中區宗教後援會成立　賴清德喊要珍惜：有民主才有宗教自由

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現場包括中部宗教後援會代表國策顧問湯文萬、行政院副院長鄭文燦、嘉義縣長翁章梁、全國宗教後援會總召集人余政憲，以及中部宗教後援會召集人邱建富，副召集人鄭銘輝、陳磊仕、盧崑永、朱金地皆到場相挺，展現宗教界挺賴清德的團結氣勢。
除了宗教界後援會的與會人士外，台中市的立法委員林靜儀、張廖萬堅、莊競程、何欣純，立法委員候選人謝子涵、江肇國、謝志忠也到現場共襄盛舉。會中，賴清德在授旗儀式結束後，也逐一與幹部們合影留念，現場湧入超過2000人，將會場擠得水泄不通熱鬧非凡，賴清德進場時，眾人齊聲高喊「2024，團結一致」、「Team Taiwan，挺台灣」，場面十分熱烈。
賴清德致詞表示，台灣是個海島國家，也是移民社會，幾百年來不同族群的移民先後來到這塊土地、都帶來自己的宗教信仰，所以碰到再困難的事情，都在自己的信仰支持下，面對困難，發展出台灣多元信仰、和諧團結的社會。賴清德說，台灣的宗教自由度與多元尊重在世界受到肯定，台灣包括佛教、道教、一貫道、天主教、基督教、伊斯蘭教、印度教、猶太教，任何的信仰都能夠來到台灣、得到尊重，這就是個偉大的社會。
賴清德提及，現在台灣有超過17800間寺廟、財團法人有大概1500個、宗教社團有大概3400個左右，所以台灣是個非常宗教自由的地方。美國自由之家對台灣自由度的評比，台灣總共拿到94分，亞洲第二名；而在宗教自由的評分裡面，台灣拿到滿分。另外美國皮尤研究中心針對全世界宗教自由、宗教多樣性的報告，台灣是全世界第二名。
賴清德表示，台灣今天能成一個宗教自由且多元的國家，是許多民主前輩、宗教界的先進，犧牲個人的自由與生命，奮力和當年的威權體制對抗，一步一步爭取。賴清德表示，在前不久國民黨威權統治的時代很多的宗教都受到壓迫。但是大家沒有放棄、團結合作，我們廢除了刑法一百條、追求百分之百的言論自由，推動了國會全面改選、總統直選。
賴清德說，我們一定要珍惜，因為經歷過專制獨裁黑暗年代的痛苦，我們現在也享受到民主自由的幸福，所以即使是不同宗教，也都應該要有相同的信念，就是堅持守護台灣主權、維持台灣民主自由。
賴清德強調， 如果失去自由，宗教就不會自由。現在世界上還有很多宗教被壓迫，並不是所有國家都跟台灣一樣享受著宗教自由。賴清德提到，藏傳佛教被打壓、新疆維吾爾人受到打壓，在中國連基督教、天主教都受到壓迫。賴清德呼籲，除了守護台灣的主權、維護台灣的宗教自由之外，我們也應該要有勇氣，和受到壓迫的族群與宗教站在一起，這是我們應該做的事。
賴清德指出，要和大家一起打拼，守護台灣主權、維持台灣民主自由，以及推動國家希望工程，建立民主和平的台灣，建立創新繁榮的台灣、建立公義永續的台灣，和大家一起做善事。
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