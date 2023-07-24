移交護衛艦予越南　印度：不容任何國家片面改變南海

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今年6月19日，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）在新德里會見來訪的越南國防部長潘文江（Phan Van Giang）時承諾贈送克爾潘號。這艘飛彈護衛艦6月28日從印度出發，7月8日航抵越南。
「克爾潘號」是印度庫克里級（Khukri-class）飛彈護衛艦，1991年1月服役，長91公尺、寬11公尺，排水量1350噸，最大船速超過25節，搭載中、近程艦炮、海對空及艦對艦飛彈，可執行近岸巡邏、反海盜以及人道救援等多樣任務。
根據印度國防部發布的新聞稿，庫瑪在移交儀式上表示，這是印度首次贈送現役護衛艦給友好國家，象徵印度與越南「深厚的」友誼與戰略夥伴關係。
雖然印度國防部聲明並未提及，但印度斯坦時報（Hindustan Times）今天報導，庫瑪在移交儀式上說，印越兩國的安全合作將確保沒有「任何單一國家」可單方面改變或錯誤詮釋國際規則，以在印度太平洋區域謀求己利。
南海週邊國家長年陷於主權爭議，其中以中國的作為最武斷，除了建造多座人工島並軍事化之外，還經常騷擾其他國家的漁船或公務船，阻撓他國捕漁或補給。
越南政府今年5月曾指控中國科研船及海警船侵犯專屬經濟海域（EEZ）；2020年4月間，中國海警船在西沙群島附近撞沉一艘越南漁船；2019年7月，中國一艘石油勘探船航入越南控制水域作業，引發3個多月對峙。
2022年6月，印度向越南交付了在1億美元信用額度下建造的12艘快艇，兩國也發表「邁向2030年國防夥伴關係」（Defence Partnership towards 2030）聯合聲明，並簽署後勤支援備忘錄。（編輯：韋樞）1120723