一帶一路引爆破產危機！斯里蘭卡「倒戈印度」擬蓋跨境大橋
中國「一帶一路」倡議在不少開發中國家種下債務危機種子，南亞島國斯里蘭卡就在2022年7月因過度建設等經濟危機宣告國家破產。就在國內燃料、糧食及藥品短缺時，印度迅速出錢出力協助新政府平穩局勢，如今該國總統更前往印度拜訪，並達成共識計劃在兩國間建設跨境大橋與石油管道。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》與《日經亞洲》報導，斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）在去年6月就曾在斯國大城可倫坡（Colombo）接見過來自印度的外交使者，當時的斯里蘭卡在前總統馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa）政府執政下，中國影響力迅速增長；然而國家破產後，最大債主中國並不願意減免債務，反倒是國際貨幣基金與斯里蘭卡達成約30億美元貸款協議，印度更提供價值約40億美元的緊急援助。
斯里蘭卡位於印度東南方，印度迅速出面不僅除顧及自身國安，也意在抗衡區域對手中國。報導指出，威克瑞米辛赫於20日晚間抵達印度訪問，並在感謝印度支持同時，強調斯里蘭卡已走上經濟改革之路，這是他上任以來第一次出訪印度，而他也確幸國內外對斯里蘭卡的信心正在逐漸恢復。
印度總理莫迪則在聯合記者會上強調，一個穩定、安全和繁榮的斯里蘭卡不僅有利於印度，也有利於整個印度洋地區；莫迪也稱雙方正積極評估石油管道可能性，盼能確保缺乏外匯的斯里蘭卡獲得負擔得起且可靠的能源供應，同時計劃跨境大橋的可能性，印度外交大臣夸稱推進該項目不僅有助於兩國的經濟繁榮，也有助於增強地區凝聚力。
印度長期關切中國在尼泊爾、孟加拉和斯里蘭卡等鄰國的影響力，尤其在雙方於喜馬拉雅邊界發生衝突，導致數十名士兵喪生後就更加敏感。