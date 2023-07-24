倫敦11歲香港移民男童IQ162 智商勝愛因斯坦霍金
（中央社倫敦23日綜合外電報導）居住在英國倫敦自治市鎮巴奈特的11歲香港移民男孩艾德瑞安．李（Adrian Li，音譯），在門薩（Mensa）智商測驗中追平歷來最高分，甚至超過愛因斯坦和霍金。根據他的母親拉契爾，他的分數高達162分。
倫敦地方媒體MyLondon報導，艾德瑞安以162高分成為全球排名前1%的受試者，超過愛因斯坦（Albert Einstein）和霍金（Stephen Hawking）的160分。
艾德瑞安和家人於2022年從香港移居至巴奈特（Barnet）。他的母親拉契爾（Rachel）表示：「艾德瑞安從小就表現出他與眾不同的特質。他從兩歲便展現出對書籍的熱愛，他的閱讀速度很快，而且每天都閱讀大量書籍。在幼兒園期間，他已經開始閱讀他最愛的星際大戰（Star Wars）全文版小說。」
艾德瑞安表示：「最初，我只是想取得148分來進入門薩學會…我從來沒想過我會得到接近愛因斯坦的160分。這太令人驚奇和激動了。」
艾德瑞安還說道：「也許有一天我能實現我的夢想，也就是成為一名心臟病學家、從劍橋獲得學位、並成為世界上最棒的醫生！」（譯者：王嘉語/核稿：陳政一）1120723