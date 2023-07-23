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陳奕迅最終場加碼唱6首安可曲！講話到一半　「歌迷竟當場離席」

▲陳奕迅在最終場的台北小巨蛋演唱會上，加碼演唱到6首安可曲。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲陳奕迅在最終場的台北小巨蛋演唱會上，加碼演唱到6首安可曲。（圖／記者鄭孟晃攝）

記者吳雨婕/台北報導

陳奕迅今（23）日攻蛋演唱會來到最終場，最終場演唱會上，寵粉的陳奕迅一共演唱了6首安可曲，包含〈誰來剪月光〉、〈床上的黑洞〉、〈之外〉、〈披風〉、〈K歌之王〉與〈十年〉，唱好唱滿。而在安可曲橋段發生一段小插曲，就是他在與歌迷聊天時，竟然有歌迷當著他的面離去，讓他傲嬌的喊「我不在意」，非常可愛。

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陳奕迅第一首安可曲選擇演唱〈誰來剪月光〉，該曲出自他的第13張國語專輯《C'mon in～》，而該張專輯曾奪下第31屆金曲獎「最佳年度專輯」，讓陳奕迅非常驚喜，「本來做這張專輯，能夠得到認同是非常意外的，我做這個專輯的原意，是因為欣賞Jerald，大家做音樂，如果沒有人懂得欣賞就沒意思。」

▲Eason陳奕迅「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北小巨蛋站，今（23）日迎來最終場。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲▼陳奕迅在最終場演唱會上，一口起演唱6首安可曲。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲全場1萬名粉絲幫陳奕迅過生日。（圖／記者鄭孟晃攝）
 
第二首安可曲陳奕迅選唱〈床上的黑洞〉，一曲唱畢，他表示：「今天是最後一場對不對，嘿嘿嘿嘿，你們就是賴死不走，什麼歌手就有什麼歌迷，對不對？」他往台下看時，看到一名歌迷拉著紅布條，上面寫著7首粵語歌的歌名，分別是〈忘記歌詞〉、〈不知所謂〉、〈漸漸〉、〈綿綿〉、〈一切還好〉、〈月球上的人〉、〈人來人往〉他也滿足粉絲的許願，清唱了這7首歌曲的各一小段。

陳奕迅笑說，今天是最後一天，所以準備了多首安可曲，歌迷聽到後，立即爆出尖叫聲，他大笑表示：「主辦單位會明白的，前幾天的粉絲也會明白，不要張揚出去。」第三首安可曲，陳奕迅演唱〈之外〉。陳奕迅提到，原本想要把整張專輯《C'mon in～》都唱一遍，但只是說說而已，「希望大家有些時候不用太在意，現在意見很多，不用想太多，聽完轉頭離開，你也不用太認真對待我講的話......」話還沒說完，他就發現有歌迷正在離場，忍不住說：「你看有人離開了！你有更重要的事情要去做，我很好，他付錢了，不敢置信，他走了，OK，我不在意啦，愛已經交換了。」

▲Eason陳奕迅「FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北小巨蛋站，今（23）日迎來最終場。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲有歌迷在陳奕迅聊天時，當場離席。（圖／記者鄭孟晃攝）
陳奕迅唱完第四首安可曲〈披風〉後，先從舞台降下，隔了幾分鐘後再度現身舞台時，配合〈K歌之王〉的旋律，突然唱起〈用心良苦〉的歌詞，原來是他故意跟歌迷開玩笑，唱了幾句後，他表示要重新開始，再度從舞台上降下，這一次升起時，便按照原定計畫演唱〈K歌之王〉與〈十年〉，安可曲唱好唱滿，演唱會一直到晚間11點多才結束。

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