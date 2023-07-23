馬斯克欲換「推特藍鳥」商標 ！新Logo「X」最快明就上線
推特（Twitter）自被馬斯克（Elon Musk）買下後傳出不少驚人變革，今（23）馬斯克又拋出震撼彈，宣布最快將於明日換掉多年來象徵該平台的「藍鳥」標誌，他在發布一張閃爍的X圖片後，暗示推特這間公司不僅將被併入名為「X公司」（X corp.）的新公司，也將正式脫離一家獨立公司，與「藍鳥時期」的推特正式告別。
國際中心楊智傑／綜合報導
馬斯克去年接掌推特後對這家社群媒體進行諸多變革，他23日在推特發文表示，「很快地我們就會和推特這個品牌告別，也會慢慢和那些鳥兒說再見。若今晚有夠好的X標誌，快貼到網路分享，我們明天就會在全球上線。」
他也在推特的音訊空間與網友對談時證實，早該將推特標誌更換為他所張貼的「X」標誌了。
事實上，馬斯克對「X」的執著與更換「推特藍鳥」的計劃早有前例。今年初推特舊金山總部許多辦公室資產就被放在網路上競價出售，其中象徵推特的「推特鳥」標誌性霓虹燈也被成功售出：今年四月更直接推特官網的經典「藍鳥」圖標，改成狗狗幣的柴犬圖案，
他也對推特「進化」成一個全方位應用程式「X」抱有期待，推特先是被他改名為「X Corp.」，又再宣布找到最新的執行長雅卡理諾（Linda Yaccarino）時重提全方位的應用程式X的概念，有意創建像中國微信這樣的「超級應用程式」。