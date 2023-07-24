狂收「寄自台灣」可疑包裹！韓要求中國查明 確認回收587件包裹
韓國近期多地收到「台灣寄出」的毒氣包裹，但經我國刑事單位調查澄清後，發現這些包裹多從中國以「貨轉郵」方式中轉。韓媒報導指出，光是21日全韓國通報的不明包裹案件就有上千起，截至今（23）為止警方一共回收了587個包裹展開調查，外交單位則稱已藉駐中外交機構要求中方查明相關事件。
國際中心楊智傑／綜合報導
韓國各地近日陸續出現來路不明的國際包裹，且蔚山市有3人在打開包裹後頭暈、呼吸困難。因寄件地址標註Taipei, Taiwan，一開始被認為來自台灣，後來經駐處和刑事單位澄清，只是從中國經由台灣，以「貨轉郵」的方式中轉。
《韓聯社》今引述韓國警察廳與外交單位消息指出，截至今日警方收到兩千宗可疑國際包裹，經確認後有1317宗為誤報，並已回收了587個包裹進行調查；不過，警方表示，在這些可疑包裹中有大部分都是廉價化妝品如唇膏等，或甚至空無一物，但其他包裹仍在調查中。
韓國外交部表示，該國將參考加拿大、美國等其他國家發生類似事件的應對方式，同時對外宣布台灣方面已調查出可疑郵件與包裹最初從中國寄出，並途徑台灣轉機後到達韓國。對此，韓外交部已透過駐中外交機構，要求中國外交部、有關部門及地方政府及時查清引起韓國民眾憂慮的可疑國際郵件問題，並進行說明；中國方則表示，將以最大限度配合韓方要求。