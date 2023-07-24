網球金恩盃／寶島五女將成為第一種子　謝淑薇、詹家姊妹聯手爭冠

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賽前會議除了完成分組，列出各隊該注意事項，也重新確定賽制，所有12隊分成兩組，每組6隊採單循環賽，各組戰績最佳前兩名進行交叉準決賽，兩場勝方晉級2024亞大區一級。也就是說，升級球隊必須要在6天內連打6場，中間沒有休息日，但也不會產生冠軍。
寶島五女將今天把握賽前最後練習機會，詹詠然、詹皓晴、李珮琪、盧曼琳都在上午練球，六屆大滿貫女雙冠軍謝淑薇和陪練員Harry Chen下午現身，謝淑薇一上場就和在隔壁練習的印尼球員互打招呼，並合影留念。謝淑薇透過教練表示，為了避免分心，練球更能專注，不希望旁邊有人拍照干擾。
謝淑薇一開始先和盧曼琳練球，年紀小謝淑薇將近20歲的盧曼琳表示，淑薇姊的球很平又很快，平到有些下旋，和許多選手常打的上旋球完全相反，「而且淑薇姊的判斷能力很強，有幾球我回擊的時間稍慢，我連球都還沒打到，她已知道我要往哪打去，已經到那裏等我的球了。」
接著謝淑薇和她的陪練員Harry Chen練球約一小時，Harry頭髮雖然有些灰白，但球速不弱，並採單手反拍，能夠和謝淑薇招牌的平壓式擊球在底線互相對抽十餘回合而面不改色。兩人有說有笑，可以看出謝淑薇心情不錯。
何智仁分析本屆戰況，A組最強對手應該是大洋洲，他說：「去年我們最後一戰對大洋洲打到第三點才獲勝。」其次是香港，香港兩位主力今年雖然缺席，仍有老將壓陣，加上幾個年輕小將球風都很穩健，不會隨便失誤，絕對不能輕忽。
至於B組實力，何智仁認為應該是紐西蘭最強，印尼次之，這兩隊實力都在伯仲之間，無論遇到誰，中華隊都沒有贏球保證。何智仁強調，因為二級賽事排點十分重要，所以無法事先告知媒體隔日由誰擔任單打或雙打，必須到了賽前才能決定。
主辦單位舉行歡迎餐會，中華隊五位女將全數出席，謝淑薇由於要按摩放鬆身體，以備戰未來一周賽事，沒有用餐便提前離去。餐會尾聲，大會贈送每一支隊伍紀念獎牌，中華隊由另外四人和教練上台領取。