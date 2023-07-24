黃安健康頻出狀況！眼睛才剛動完刀 又失聲無法說話：愁死我了
60歲藝人黃安4月因視網膜剝離回台治療，7月才回到他大陸福州的住所。豈料，當黃安回大陸準備旅遊時，竟突然「失聲」，沒來由的發不出聲音讓他相當無奈「愁死我了」，最後請中醫幫忙針灸，才逼出寒氣。
記者薛羽彤/綜合報導
昨（23）日黃安在微博上透露，20多年前胡兵請他吃了大閘蟹餐，黃安一吃就吃了10幾隻，由於大閘蟹巨寒，吃的時候要配薑汁、黃酒驅寒，可當時黃安仗著年輕無畏沒照做，隔天醒來竟失聲，讓他嚇到直呼「太恐怖了！」後來朋友提醒他應是身體受寒，針灸一下把寒氣逼出就沒事了，黃安藉此身體才痊癒。
近日天氣炎熱，黃安也狂喝冷飲，晚上睡覺不只開冷氣還要開電扇，上周赴新疆遊玩的飛機上，他表示自己突然發不出聲音，「怎麼回事？我沒感冒呀？也沒有大吼大叫，愁死我了。」持續好幾天狀況越來越嚴重，黃安憶起20年前同樣情況，一樣找來中醫把脈確認受寒，最後用針灸治療才恢復。
黃安健康頻出狀況，他也提醒大家，天氣炎熱但不要喝太多冷飲，電扇也別直吹身體，空調別調太冷，身體還是要多運動。最後，他讚嘆中醫的診治方式，讓他身體恢復元氣，「大哉中醫，老祖宗們，再一次感恩你們。」