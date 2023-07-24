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黃安健康頻出狀況！眼睛才剛動完刀　又失聲無法說話：愁死我了

▲黃安4月眼睛才剛動刀完，近日健康又出狀況，突失聲不能說話。（圖 / 黃安微博）
▲黃安4月眼睛才剛動刀完，近日健康又出狀況，突失聲不能說話。（圖 / 黃安微博）

記者薛羽彤/綜合報導

60歲藝人黃安4月因視網膜剝離回台治療，7月才回到他大陸福州的住所。豈料，當黃安回大陸準備旅遊時，竟突然「失聲」，沒來由的發不出聲音讓他相當無奈「愁死我了」，最後請中醫幫忙針灸，才逼出寒氣。

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▲黃安人生第一次失聲，是因為吃太多大閘蟹。（圖 / 黃安微博）
▲黃安人生第一次失聲，是因為吃太多大閘蟹。（圖 / 黃安微博）
昨（23）日黃安在微博上透露，20多年前胡兵請他吃了大閘蟹餐，黃安一吃就吃了10幾隻，由於大閘蟹巨寒，吃的時候要配薑汁、黃酒驅寒，可當時黃安仗著年輕無畏沒照做，隔天醒來竟失聲，讓他嚇到直呼「太恐怖了！」後來朋友提醒他應是身體受寒，針灸一下把寒氣逼出就沒事了，黃安藉此身體才痊癒。

▲黃安多次被傳烏龍死訊。（圖／翻攝自黃安微博）
▲黃安因受寒失聲，靠著中醫針灸才恢復元氣。（圖／翻攝自黃安微博）
近日天氣炎熱，黃安也狂喝冷飲，晚上睡覺不只開冷氣還要開電扇，上周赴新疆遊玩的飛機上，他表示自己突然發不出聲音，「怎麼回事？我沒感冒呀？也沒有大吼大叫，愁死我了。」持續好幾天狀況越來越嚴重，黃安憶起20年前同樣情況，一樣找來中醫把脈確認受寒，最後用針灸治療才恢復。

黃安健康頻出狀況，他也提醒大家，天氣炎熱但不要喝太多冷飲，電扇也別直吹身體，空調別調太冷，身體還是要多運動。最後，他讚嘆中醫的診治方式，讓他身體恢復元氣，「大哉中醫，老祖宗們，再一次感恩你們。」

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