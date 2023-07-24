MLB／大谷翔平即將告別天使隊？下一場先發登板時間待定

MLB／大谷翔平送給天使球迷最後的禮物？交易大限前最後主場開轟

▲大谷翔平又開轟，本季36轟出爐，獨居全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平又開轟，本季36轟出爐，獨居全壘打王。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

美國職棒大聯盟(MLB)洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（24）在天使隊交易大限前最後一場主場出賽，敲出本季第36號全壘打，幫助天使以7:5擊敗海盜，雖然天使尚未對季後賽死心，但很有可能這場球，就是大谷穿上紅白色球衣的最後一戰，這發全壘打，似乎是最佳的離別禮物。

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天使隊這場依舊正常發揮，首局就被Bryan Reynolds開轟失分，1局下，大谷上場，面對海盜先發投手Mitch Keller，他纏鬥了13球，才從對方手中開轟，這可偏低的卡特球，證明大谷仍是一流打者，幾乎連死角都可以開轟。

大谷睽違5場又開轟，他在明星賽後維持著好手感，領先白襪隊Luis Robert Jr.8轟之多，又是維持全聯盟第一的寶座，跟勇士隊Matt Olson也有4轟的差別。

不過大谷打點也有77分，排名美聯第二，跟遊騎兵隊Adolis García還有3分差距，天使這場全隊4轟，包括10支安打，一口氣拿下7分，也是十分罕見。

8月2日（美國時間8月1日），是天使最後交易的機會，接下來天使主場在交易大限前都不會有比賽，大谷將出戰老虎、藍鳥隊。


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