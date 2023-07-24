拉攏非洲！嗆西方賣烏克蘭糧食致富　蒲亭：黑海穀物協議已無意義

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俄羅斯確信，新的多極世界秩序將更加公正和民主，非洲、亞洲、中東和拉丁美洲將得到應有的地位，最終擺脫殖民主義和新殖民主義，俄國也主張在聯合國安理會、二十國集團等機構，給予非洲國家應有的地位，並支持以「符合非洲國家利益的方式」改革全球金融和貿易機構。
話鋒一轉，蒲亭感嘆，當今世界形勢尚不穩定。幾乎每個地區長期存在的衝突都在加深，新的威脅和挑戰不斷出現，非洲比其他地區都更感受到重擔，俄國理解不間斷的糧食供應，對非洲國家的社會、經濟、政治穩定有多重要，也一直向非洲提供小麥、大麥、玉米等農作物，2022年，俄羅斯就向非洲出口了1150萬噸糧食，2023年上半年又出口了近1000萬噸，儘管俄國因被制裁而延緩了供應速度。
蒲亭聲稱，黑海穀物協議最初目的，是確保全球糧食安全，幫助非洲、亞洲和拉丁美洲等最貧窮的國家，這也是俄羅斯願意擔起責任的原因。然而，該協議卻被西方以造福非洲為由，實際上卻是讓無恥的歐美企業，有機會藉由轉售烏克蘭糧食致富。過去近一年，烏克蘭出口的3280萬噸物資裡，就有超過70%，被送到包括歐盟在內的中高收入國家，非洲、中亞則只收到了不到3%的物資，少於100萬噸。
與此同時，有關解除俄羅斯出口穀物和化肥制裁的條款也沒有履行，就連俄國試圖向有需要的國家，免費提供礦物肥料一事也遭遇重重阻礙。綜上所述，黑海穀物協議已經沒有任何用處，因為它根本無法達到最初的人道主義目的。
蒲亭指出，俄羅斯有能力取代烏克蘭出口的糧食，也會繼續積極供應給非洲，希望與非洲進一步加強合作，即將舉行的第二屆俄羅斯-非洲峰會，以及俄羅斯-非洲經濟與人道主義論壇都能順利完滿。
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