下樓摔斷肌腱怒告寶雅！高雄女求償150萬吞兩敗 法官：自己軟腳
高雄孟姓女子在逛寶雅時，下樓時突然跌坐在階梯上，導致她左腳膝蓋的肌腱斷裂，怒告寶雅樓梯沒有防滑，因此求償150萬元；一審法官檢視監視器畫面，認為孟女當天因自己腿部不適而跌坐，並非滑倒，判她敗訴，孟女不服再上訴，主張寶雅樓梯比規定高1公分，影響判斷而失足，不過二審法官認為寶雅樓梯和法規落差最多0.5公分，依然判她敗訴，全案定讞。
記者孫唯容／綜合報導
根據判決書指出，去年1月3日孟女前往三民區一家寶雅消費，她要從二樓走下一樓時，不慎跌倒在地，造成她左膝挫傷、左膝肌腱斷裂；孟女認為寶雅樓梯為磁磚，材質光滑卻沒貼止滑貼等防護措施，有安全疏失疑慮，憤而提告求償新台幣150萬元。
對此，寶雅認為，樓梯規格均符合建築技術規則並設有防滑溝，也提出高雄市政府設備安全檢查合格，顯示並無瑕疵；法官調閱監視器後發現，孟女走路過程稍緩，右腳要跨下一層階梯時，左腳支撐力不足，導致身體右傾跌坐在階梯上，過程並非像「滑倒」，而像是「腳軟」導致，因此法官判她敗訴。
孟女不服上訴到高等法院，稱寶雅樓梯級高19公分，比商場樓梯規定18公分以下還高，導致她判斷出現失誤，對此，法官表示，經過實際測量，寶雅樓梯高度約在18至18.5公分左右，誤差尚屬些微，駁回孟女上訴，全案定讞。