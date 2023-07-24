陳妍希敷衍營業！發文竟忘刪2字 老公同款出包遭虧「夫妻同心」
女星陳妍希靠著電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，之後轉往大陸發展，與大陸演員陳曉結婚育有一子。近日陳妍希在微博上替綜藝節目《少年行》發文宣傳，發布時忘記刪去「文案」2字，遭批「完全不用心的敷衍了事」，巧的是，陳曉之前也曾犯過相同錯誤，網友笑稱「真的是夫妻同心」。
記者薛羽彤/綜合報導
陳妍希近日在節目《少年行》擔綱來賓導師，在微博上替節目放預告片段宣傳，並配上文字「今晚的節目看了嗎？我和李若彤班主任都要迫不及待向延霈拜師了！我們的少年都很寶藏喲，以後我要開始『偷師學藝』啦」，內容看似沒問題，但前面竟有「文案：」二字，疑似是他人撰寫交給陳妍希幫忙宣傳，不過陳妍希竟粗心複製貼上，忘記刪除二字，被眼尖網友抓包。
待粉絲提醒，陳妍希才發現自己出包，立刻更改貼文刪除多餘字眼，粉絲表示「敷衍營業被抓包」、「寶貝是不是迷糊啦」、「我不管，我已經知道是文案了，哈哈哈。」而網友也翻出陳妍希老公陳曉，竟犯過相同錯誤，他替主演的戲劇《夢華錄》發殺青照時，附上的文字中，也忘了將文案二字刪除，夫妻倆同款出包，網友笑說「真是夫妻同心了」、「夫唱婦隨呢。」