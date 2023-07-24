促成商機1.1億美元！首場台灣形象展在曼谷閉幕　曝170家台企成果

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電動車相關產品是本展詢問度最高的展品，吸睛產品包括台達電e-Scooter、e-Bike動力系統及低速車用控制器，吸引許多二輪機車、電動自行車和嘟嘟車業者洽詢，泰國嘟嘟車業者表示過去皆採購中國製控制器，透過台灣形象展看到其動力系統，十分驚艷也非常符合需求，希望能盡快採購。格斯科技的軟包電芯，體積輕巧不發熱，可輕鬆完成拆解、方便回收，也吸引泰國二輪及嘟嘟車業者合作目光。台北主題館中的康舒科技，其全球首款電動汽車用之900V DC/DC轉換器，已切入美國新創電動車供應鏈，現場吸引泰國日商三菱集團等多家車廠詢問，未來商機上看千萬美元。
除了電動車外，切合泰國4.0、智慧城市及智慧醫療等主題的參展商也有所斬獲。慧誠智醫表示本次發現不少潛力買主，展期接獲泰國智慧病房合作商機。倍利科技的肺部影像AI判讀軟體以專科醫師為主要目標對象，展覽現場有專科醫師看到肺部影像展示後立即與倍利洽談，希望導入自家醫院；億高材料的奈米隔熱膜獲泰國大型地產開發商青睞，將運用於其建案之大樓建材；來自嘉義的牙材廠商台灣微動表示，展出期間與多組泰國牙材經銷商洽談合作，讓他對泰國市場充滿信心；曾獲英國Great Taste Awards的三品天公司所推出的Gaba Tea (佳葉龍茶)，也獲泰國知名連鎖藥局青睞，相約後續洽談合作。
除了展覽以外，為增進產業交流，展覽共舉辦7場產業論壇及說明會，其中與JETRO合作辦理的「台日共同拓展第三國市場商務合作論壇」，邀請到日本在泰國商界領袖及知名我商MIH、台達電等企業分享集團計畫與合作機會，計113人出席，隨後舉行之一對一商務洽談會亦是前所未有的熱絡。形象展也首次設置直播間，邀請泰國Ceemeagain、Extreme IT 及波波真幸福等9位人氣網紅開箱直播，將台灣的優質好產品介紹給泰國民眾。
台泰貿易關係一向友好，2023年上半年台灣更是泰國第一大投資來源國。疫後首發的台灣形象展，成功扮演了台泰經貿合作交流的重要平台，並為未來的台泰合作奠定了堅實基礎，第二站馬來西亞台灣形象展將於8月24至26日於吉隆坡國際會展中心辦理。