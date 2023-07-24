中美兄弟製藥培養優秀行銷人才　獲頒榮譽ＭR認證

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表揚藥業傑出人才 培育醫藥行銷師專業角色TPMMA高孟熙首席名譽理事長、賴宗成名譽理事長、李勝文常務理事、徐志偉主委與陳建州秘書長，今日前往中美兄弟製藥公司，頒發榮譽MR證書給該公司林命權總經理；高孟熙首席名譽理事長表示：「TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售目標、藥品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業知識提供給病人。」MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。
永續經營 傳遞幸福的價值理念中美製藥自1936年創立以來，從創立到第四代全面接班皆秉持「良藥濟世」以及「製藥就是道德」的理念，穩健踏實經營。林命權總經理表示：「作為八十七年的老字號，中美製藥傳承到第四代交棒到我的手上，不僅以永續經營為目標，更重要的是帶領團隊以專業的態度傳遞幸福價值，並且落實在日常營運當中。」中美製藥有五大核心價值，製藥有良心、對顧客用心、與夥伴交心、使同仁歡心及讓社會安心。中美製藥視會員店藥局、藥師、及公司同仁為共同前進成長的夥伴，中美製藥以其專業背景提供藥品知識教育推廣、門店行銷輔助到藥局數位轉型，協助傳統藥局轉型接軌為新型態現代化藥局，提供第一線服務技能、全國分區教育訓練，甚至輔導藥局第二代或第三代穩固延續經營。
深耕台灣迎向國際 邁向百年醫藥集團中美製藥深耕台灣醫藥產業已超過87年，以台灣這片土地出發並將製藥及研發高規格技術根留台灣，同時在商品開發上也積極與日本及歐洲廠商共同開發引進新系列商品提升產品競爭力。在銷售布局上更緊隨政府南向政策開拓至東南亞地區，如新加坡、馬來西亞、泰國等地。期許以未來10年看現在，以大健康產業藍圖超前佈署產品發展、行銷策略、通路布局及人才培育，邁向百年醫藥集團發展。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58620
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