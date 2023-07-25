夏季「土用丑日」吃鰻魚飯補元氣！5家餐廳最俗209元　爽吃買1送1

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📌すき家：鰻魚丼209元起！超高CP值開吃
すき家鰻魚丼成為這一波「土用丑日」最划算美食，只要209元就能開吃！更提前鰻魚便當預訂活動，從234元「溫玉鰻魚丼」、259元「鰻牛丼」，到鰻魚2塊的「超大碗鰻魚丼」449元，即日起至7月29日9:00-18:00提前預訂、限量供應，7月30日當日至指定的店舖取餐。
📌小倉屋：鰻蒸竹定食「買1送1」！鰻蒸定食免費升級、父親節88折優惠
日本百年鰻魚名店田舍庵的小倉屋，今年「土用丑日」，從明天7月26日至8月8日舉辦「土用丑盛夏鰻魚祭」，土用丑當日指定、外帶定食便當「鰻蒸竹定食」祭出「買1送1」優惠，（560元，限量100份）。僅限光復店本店，每人限購一份，售完為止，僅接受現金結帳，當日現場排隊，不列入會員集點。
活動期間內，外帶消費九州福岡特有吃法的「鰻蒸定食」，通通免費升級，竹定食六切升級八切(560元)、松定食八切升級十切(660元)、二段定食十切升級十二切(760元)。身為眾多鰻魚料理中手續最為繁複的菜式，小倉屋先將鰻魚特別燒烤後，與盛有白飯及蛋皮切絲的木頭容器，共同放至蒸籠加熱約蒸 5 分鐘更顯入味，再置入特製漆式容器，可保溫約1小時。
今夏新品料理「鰻蟹鮭三盛合 重。壽司」，將由生到熟全程火烤，鰻魚分三次炙烤入魂，結合甘甜松葉蟹肉，並鋪滿60g日本醬油漬鮭魚卵，三種海中極品一次滿載在北海道七星米飯上。適逢父親節推出88折超值優惠，幫全家人補元氣。
📌勝勢日式豬排送「鰻魚小料理」
「伊勢路-勝勢日式豬排」在7月30日至8月31日期間，推出「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」，以一隻豬僅能取出兩塊珍貴肋眼蓋肉的老饕部位，油花平衡、肉質口感介於軟嫩腰內與扎實里肌肉之間的恰到好處。搭配季節限定推出的酥炸鰻魚，以白燒處理方式、不沾裹任何醬汁，顯示對肉質的自信，僅以特製炸粉包裹酥炸至外皮香脆，吃得到鰻魚天然魚香，一次享受兩種海陸頂級料理。
呼應夏季「土用丑日」，勝勢日式豬排於7月30日至8月1日獨家限定3天，點購「酥炸鰻魚老饕豬排套餐」，即贈一份鰻魚小料理「鰻魚南蠻漬」；改良自開胃小菜、並升級成酥炸鰻魚，浸泡於加入了醋、糖、辣椒、洋蔥等調味的醃醬，浸泡一夜冷藏與再次滾煮，酸甜開胃、下飯也下酒。
📌大江戶町鰻屋：夢幻鰻魚桶飯系列「第二件半價」
2017年開業至今「大江戶町鰻屋」推廣台灣鰻魚，於台中陸續開設大墩店、公益路店與Lalaport店鋪，堅持使用在地養殖10～12個月、一公斤4～5尾規格（4P～5P）的高品質「青口鰻」新鰻（指被稱為白鰻的日本鰻，非海鰻類「星鰻」），以直火碳烤烹調；相較養殖兩年以上的老鰻，新鰻魚刺較為細軟、肉質也更加綿密細嫩。
因應夏季「土用丑日」推出超值優惠，即日起加碼至8月24日，凡到店消費滿千元，即送一張「夢幻鰻魚桶飯系列第二份半價券」，包含延續名古屋三種吃法的「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」、龍眼木炭直烤鰻魚再包覆海苔享用的「鰻魚桶飯雙吃磯邊燒」；可於8月25日至10月31日使用，享同品項第二份半價優惠。
即日起至8月4日外帶則限定頂級整尾鰻魚飯「老饕黃金青口蒲燒鰻」搭配「老饕黃金青口白燒鰻」，組合價下殺約6折才788元，還送限量專用提袋。每日限量，每人限購2組，每日售完為止。
📌王品阪前：打卡送「松露蒲燒鰻魚玉子燒」
王品阪前鐵板燒父親節加碼奢華好菜，8月1日至8月31日，平日到店消費套餐，於社群帳號拍照、打卡並標註「阪前和牛鐵板燒」成功，出示畫面即款待價值680元的「松露蒲燒鰻魚玉子燒」1份。呼應暑氣最旺盛的「土用」時節，犒賞爸爸吃鰻魚營養開胃、補充精力。