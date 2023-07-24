傅崐萁合體郭台銘恐祭黨紀處分？朱立倫：大家都是團結力量

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不僅如此，郭台銘更在貼文留下「投票、老虎、愛、台灣」表情符號，被解讀為獨立參選風聲。朱立倫今受訪時則說，大家都愛中華民國。被問及是否知道老虎是誰？朱也笑說，「老虎嗎？Tiger啊。」
徐榛蔚、傅崐萁昨在花蓮與郭台銘會面，引發拔樁地方揣測。朱立倫說，昨天全代會見全黨大團結，較偏藍、一般媒體大幅報導國民黨團結，包括禿子、漢子、燕子共同努力創造團結氣氛，但綠營就不斷指誰沒參加、誰有意見。
朱立倫強調，全代會就是大家完全一致，希望共同下架民進黨盼2024政黨輪替，到1月31日前綠營會找一切辦法見縫插針，與製造藍營對立。朱說，昨天多麼團結與順利，接下來每一位都是團結助力與關鍵力量，要把所有朋友找進來團結，過程中大家一起加油。
是否認為傅崐萁變相輔選，恐祭出黨紀處分？朱立倫僅表示，大家都是團結力量，希望能團結所有在野與非綠朋友，盼努力形成非綠或在野大聯盟，將來執政在共同理念下，成和平安定的執政大聯盟。
至於執政大聯盟已與非綠陣營談過，應由民調最高的來組成？朱立倫說，一定是必須大家有共同理念、政策與想法，最重要是希望和平安定，沒有人希望打仗，不能再讓民進黨與台獨橫行下去，反對台獨與造成兵兇戰危是共同理念，大家共同團結，掃除台灣這些不公不義，只有「綠能你不能」的綠色特權。
朱立倫也指出， 很多在野朋友心有戚戚焉，知道為何民眾要政黨輪替下架民進黨。他強調，這不是政治鬥爭與爭權奪利，而是讓大家能夠過安定的好日子，大家一起努力過程中秉持小我小一點、大我大一點及成功不在我理念，這個聯盟就會越強越大。
不過，民眾黨總統參選人柯文哲曾指尚未有人跟他談過理念。朱立倫回應，現階段柯文哲很忙碌，先從大家共同政策理念，不管立院黨團與幕僚協調，大家都有這樣的共識逐步堆疊起來，相信最後會水到渠成。
話鋒一轉，朱立倫批評，有些人希望藍白或在野越亂越好，「想想是誰呢？那可能就是每天在五星級飯店吹冷氣吃香喝辣的民進黨。」