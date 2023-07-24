Mister Donut聯名王品青花驕　「麻辣鍋甜甜圈」買6送3再吃冰淇淋

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將Mister Donut招牌「軟Q酵母麵糰」、「酥鬆派皮」，分別抹上青花驕獨門添加青龍椒、青辣椒、青花椒油的青麻醬做為基底，再鋪上滿滿牛肉，就像大口吃「青麻椒肥牛鍋」！
Mister Donut還首次推出醬燒風味，掌握川菜重點「麻、辣、香」的醬燒辣醬，分別塗抹在軟Q酵母麵糰、酥鬆派皮上，再搭配煙燻風味雞肉，一口咬下「醬燒辣雞肉圈」、「醬燒辣雞肉派」，馬上散發川味辣椒的爽辣感及醇厚芝麻醬風味，更點綴芝麻粒與香菜，超道地。
這波聯名不只有上述鹹辣派口味，Mister Donut當然更不能錯過甜蜜滋味，絕對要嘗試甜甜圈辣辣吃的甜辣風味。嚴選辛麻青花椒與爽辣川味鮮紅辣椒添加在可可醬中，經典復刻青紅鴛鴦鍋甜辣版的「青紅麻辣波堤」，一次品嚐兩種風味有夠滿足。
還有老饕不可錯過之麻辣X花生的熱門吃法，「麻辣花生醬波堤」將當紅Q彈波堤剖半、抹上帶有顆粒口感且能綜合辣感的花生醬鮮奶油，在半邊沾上帶有川味鮮紅辣椒風味的紅辣可可醬，並畫上青麻可可醬線條增添香麻感，最後灑上花生碎粒。
青花驕更全台首創「青花椒冰淇淋」，「青麻香草法蘭奇」選用帶有泡芙般鬆軟口感的法蘭奇，剖半後擠入有如冰淇淋口感的牛奶與香草風味的卡士達內餡，側邊再裹上翠綠青麻可可醬與細緻脆口珍珠糖粒，甜辣風甜甜圈一圈三吃，可甜可麻又可辣！
Mister Donut x 青花驕聯名活動同樣祭出優惠，7月25日至7月31日，購買指定商品即可享「買6送3」優惠活動！活動期間挑選9個甜甜圈/點心，需含1款指定商品，其中3個由Mister Donut招待。提醒大家，限39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。指定商品為7款青花驕聯名款甜甜圈。
而王品青花驕也推出三重優惠回饋甜甜圈粉絲，下載「王品瘋美食App」成為會員，輸入優惠密碼「SpicyDonut」，可獲得「青花椒麻口水雞」乙份（價值298元）；成為王品瘋美食App會員，可享 Mister Donut X青花驕聯名商品獨家優惠「買4送2」；7月25日至9月30日註冊為王品瘋美食 App 新會員，另可參加甜甜圈電子體驗券抽獎。
而台中人氣「DAN DAN 蛋塔專門店」7月份濃重推出「花生巧克力熔岩蛋塔」，台中老虎城門市祭出獨家販售 「買一送一」優惠。即日起至7月31日，每日下午5點開始，新品「花生巧克力熔岩蛋塔」買一送一；每天限量30組，數量有限，售完即止。北部的消費者也有口福了，「DAN DAN 蛋塔專門店」近期北上，也插旗林口開設北部首店囉。