CPTPP文件傳外流 李淳：撤查中、不排除中國認知作戰
外媒日前報導我國發生文件外流案，包括申請加入CPTPP的安全評估、外交電報等。對此，外交部次長李淳今（24）日表示，目前還在追查中，沒有新進度；但他也呼籲國人要發揮媒體識讀的判斷能力，不要完全接受網路上流傳的東西；他也說，不排除為對岸認知作戰。
記者邱新博／台北報導
路透日前引述不具名官員表示，台灣正在調查一起可能的官方文件外洩案，洩漏範疇包括外交電報和關於台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的機密評估，並稱有外洩文件部分屬實。行政院長鄭文燦日前表示，不排除有認知作戰的可能，國安局則表示正在徹查訊息來源。
李淳今赴外交部立法院聯席委員會列席，被問及CPTPP文件外洩事件，李淳表示，現在沒有更進一步的資訊，我們還在查證這些文件的真偽。
至於大概會查多久？李淳回應「這很難講，現在網路上到處流傳很多文件，呼籲民眾，網路上真真假假什麼都有，所以呼籲民眾自己要判斷，不要完全接受網路上流傳的東西」。
是否有可能為中國的認知作戰？李淳則說，當然有可能，一切都有可能不排除，至於這些文件的真偽，目前還在查證中。
李淳再強調，就是針對那些文件查證真偽，最重要就是民眾要去判斷這些文件，網路上很多有可能什麼都是真的、什麼都是假的，請大家要發揮識別能力，大家一起努力。