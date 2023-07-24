第一線幼教老師非選舉祭品 何老師對王婉諭5人提告誹謗、個資法
新北市板橋幼兒園餵藥事件，連日來媒體大篇幅報導，即使檢察官已經不起訴，但事件仍未平息。國民黨立委王鴻薇表示，看到很多政治人物、側翼、媒體大篇幅操作該議題，讓幼兒園的幼教老師遭受非常大煎熬及委屈，今（24）日陪同何老師來台北地檢署，對賴辦發言人戴瑋珊、民進黨立委羅致政、時力立委王婉諭、兒權會創會理事長王薇君、中原大學副教授招名威5人提告誹謗及洩漏個資等罪。
記者潘千詩／台北報導
何老師擅抖表示，這段時間，戴瑋姍、羅致政、王婉諭、王薇君、招明威等人，或為政治人物，或為專家學者，在網路社群、記者會、電視新聞政論節目、甚至舉辦遊行，利用他們公眾人物的優勢，指控我們餵毒，讓我們這段時間受到整個社會霸凌，也失去工作，身心受到極大的煎熬，他們過去的發言紀錄，我們已經正式委請律師，完成蒐集相關資料，今天正式提告誹謗罪。
另外，何老師也對王婉諭、王薇君涉嫌違反《個資法》第41條提告。何老師說，王等2人除了誹謗外，還在社群媒體上聯名公佈我們的姓氏、英文名字、教學班級，這些資訊指涉性相當高，而且公佈時，王薇君還在該文表示，新北市教育局跟她說這是個資不能公佈，但她還是公佈出來，這是明知故意公告我們的個資，我無法理解公眾人物為什麼要對我們這些無辜的幼教老師有這麼深的惡意，尤其這段時間我們接到不少辱罵的電話，也有人來幼兒園叫囂，甚至我個人其他工作也因此被老闆要求暫時不能上班，這兩人要負最大責任。
何老師強調，第一線幼教老師不是這些人選舉的祭品，當司法已經還給我們清白與真相，這些人卻連一句道歉都不願意，我們這些日子的傷害與煎熬，希望司法可以還給我們公平與正義，讓這些人負起應有的責任。