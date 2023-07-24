車市競爭白熱化！中國轉向新能源車　廣汽三菱宣布停產裁員

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對此，廣汽集團回應表示，上述情況屬實，廣汽三菱的股東三方正盡全力推動企業紓困轉型，將按實際情況依法依規優化人員結構。據悉，廣汽三菱已經公布員工安置方案，但廣汽三菱是否進入破產程序，廣汽集團並未回應。廣汽內部消息指出，位於長沙的工廠、研發資產已確定由廣汽旗下的新能源品牌埃安接手。
廣汽三菱於2012年成立，是由廣州汽車集團、三菱自動車株式會社、三菱商事株式會社三方合資經營的中外合資企業。年銷量曾在2018年創歷史新高，達14.4萬輛。但此後開始逐年下滑，2022年銷量降至3.36萬輛。今年前五個月累計產量僅為3367輛，其中5月銷量為0。
有中媒報導指出，廣汽三菱是中國第一間倒下的日系合資廠。新能源車轉型滯後被認為是廣汽三菱近幾年在中國加速被邊緣化的主要原因之一，在中國車市開始迅速往電動車轉型的過程中，老牌汽車製造商面臨的壓力越來越大，過去油車合資企業領導銷售的風光已不復見。
另外，中國汽車業早已進入殘酷的「淘汰賽」，有中媒先前曾報導稱，過去三年已有多達75個汽車品牌被淘汰，未來兩到三年內，保守估計還會有六成到七成的品牌出局。為了生存，車企從今年3月起開啓了被稱為「自殺式降價」的價格大戰，部分車型售價甚至已經低於成本。有業界分析指，這場殘酷的價格戰至少將維持到年底，甚至可能將持續數年。