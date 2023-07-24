名家論壇》陳冲／中美洲飄來的一抹哀愁

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中華民國與宏都拉斯建交甚早(1941)，五十年前，中華民國即開始協助宏國，從事電力建設、農業耕作、加工生產等，台電公司資深同仁應該都有印象，本世紀初宏國著名的Patuca III(帕圖卡三號水力發電計畫)，也曾在兩岸之間拉鋸良久。早期甚至有代宏國興建部會官衙的傳聞，據說因品質太好，政府機關間還生齟齬。2020年為疫苗短缺，宏國曾以赴北京設商務辦事處拿翹，後美國、台灣相繼捐贈疫苗始告緩解，總之，一路走來風波不少。
中美洲邦交國，陸續失守，雖因外交角力，勢不如人，但其他國家斷交的影響，卻遠不及宏都拉斯(此應為去年政府派賴副總統親訪之原因)。因中華民國是CABEI(即中美洲開發銀行)的會員，CABEI總部就設在宏都拉斯首都。中華民國是1992年加入，不但是區域外出資最多的會員，而經過八次增資後，持股高達11.37%，更已是最大持股會員國，派有董事一席，是少數(或唯一)以正式國名會籍參與的國際組織。宏國斷交後，CABEI正式會員中唯一邦交國只剩瓜地馬拉，將來能否維持會籍?是否影響貸款、債券的回收?甚至動搖國際法人的地位?還未可知。
2020/3，由於已意識到維持一定邦交國數量對台灣的重要，也事關鉅額外匯存底的安危，美國國會通過Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act(簡稱台北法)，單看法律名稱中特意嵌入大寫TAIPEI字樣，就知國會兩黨頗有誠意支持台灣對外關係。然而法律通過三年，先後有尼加拉瓜及宏都拉斯採取斷交措施，看來威嚇效果似乎不大，但該法第五條第三款確有明定「對於嚴重損害台灣安全或繁榮之國家，應研議以適當及符合美國外交政策利益的方式，並經與國會諮商後，改變美國與該等國家之經濟、安全及外交往來」，其措辭不可謂不強硬，就看美國政府採取何種手段、如何執行。不過尼加拉瓜一向與美國不睦，華府無所作為，可以預見，而對宏國迄無動作，則外界不免有paper tiger的議論。
中美洲位於美國後門，CABEI會員國曾長期與台北邦誼良好，今年以來卻一再衍生微妙的變化，是否會危害國際法上的權利能力，政府能不慎乎?
●作者：陳冲／ 行政院前院長、現任新世代金融基金會董事長
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