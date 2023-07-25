台泰首度舉辦建築展！曼谷展開交流　展期至八月、三場推廣座談

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展覽在雙策展人泰國暹羅皇家建築師協會策展主席洪人傑及HAS Design & Research的Kulthida Songkittipakdee的策畫下，以「大地交換（Ground Exchanges）」與「穿梭大地（Feeling Grounds）」兩個篇章呈現。「大地交換」的作品，建築師透過現代建築手法，框架特有的地景，反映出大地豐富特質，像是台灣Behet Bondzio Lin Architekten設計的「屏東簷屋」與「永恆之丘」建築，以堆疊的方式與底層連廊產生反差效果，不僅回應台灣炎熱多雨的氣候關係，更顯現大地的神聖感；而泰國Duangrit Bunnag Architect Limited設計的「The Glass Temple」建築，則賦予場所儀式性與永恆性的特色，並結合周遭環境，強化大地無限的規模感受。
在「穿梭大地」篇章中，建築師將環境作為設計發想，結合材料、工藝和構築呈現多維度的大地空間感，不僅展現建築作為人與大地的介面，更是對環境的反思，如由台灣立建築工作所設計的南投毓繡美術館，建築順應著地形，提供訪客獨特的參觀路徑，在高低起伏的動線中，建築與環境構成一幅動人的景象；而泰國Department of ARCHITECTURE帶來的「The Commons Thonglor」案例，細緻的建築工藝，結合漂浮抬升的形式，除創造許多「底層灰空間」來擾動室內外的分界，同時也是對傳統泰式高腳屋地面空間「Tai Toon（ใต้ถุน）」的呼應。
本次參展的台泰8組建築師團隊，包括台灣立建築工作所（Ambi Studio）、嶼山工房（Atelier Or）、Behet Bondzio Lin Architekten、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所（MAYU architects），泰國Architects 49 Limited（A49）、Arsomsilp Community and Environment Architect、Department of ARCHITECTURE 、Duangrit Bunnag Architect Limited（DBALP），參展作品分別坐落在台灣新竹、南投、雲林、高雄、屏東、宜蘭，以及泰國曼谷、芭達雅、巴吞他尼府、龍仔厝府、那空叻差是瑪府、大城府等地，觀眾在展覽中可以感受到在相異的文化背景、不同的氣候條件和多樣的社會發展下，建築物如何回應大地特色，捕捉城市與自然的景象，呈現人與萬物共同生活的多元關係。
「大地無限：泰國台灣當代建築展」自即日起展至8月6日，並舉辦3場台泰建築文化交流座談，期待讓泰國建築領域專業人士與師生、以及有興趣的泰國民眾，藉此打開新的視野，進而更深入瞭解台灣當代建築的文化與特色。