越南工業區頻斷電！外企狂抗議　一週跳電四次、電價瘋漲

台泰首度舉辦建築展！曼谷展開交流　展期至八月、三場推廣座談

▲台泰建築展近期在曼谷展開，圖為參展作品Sala Bang Pa-In之建築模型。（圖／文化部提供）
▲台泰建築展近期在曼谷展開，圖為參展作品Sala Bang Pa-In之建築模型。（圖／文化部提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

2023年首度在泰國曼谷藝術文化中心（Bangkok Art and Culture Centre）展出的建築主題展「大地無限：泰國台灣當代建築展」日前開展，將一路展覽至8月6日。展覽在文化部的支持下，由駐泰國代表處文化組與泰國暹羅皇家建築師協會（The Association of Siamese Architects under Royal Patronage）共同主辦，結合泰國四所知名建築院校，包括朱拉隆功大學、先皇理工大學、蒙庫國王科技大學、泰國藝術大學的建築學院共同合作，邀集8組台灣與泰國的建築師團隊，以大地無限為主題，呈現台灣與泰國相對應的當代建築樣貌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
展覽首日人潮眾多，台灣參展的嶼山工房林聖峰、代表Behet Bondzio Lin Architekten的Maria Eugenia Carrizosa、Rodrigo Reverte Martinez-Gil，以及建築學者黃俊銘、陳宣誠特地前往泰國參與開幕並擔任講者，泰國建築界代表亦出席並表達對展覽的肯定與支持。駐泰副代表薛秀媚致詞時表示，很高興能有這樣充滿知識且設計引人注目的展覽，從中認識台灣與泰國的建築特色及最富創意的建築師們，並希望藉由建築展築起未來更多台泰文化交流。

▲策展人洪人傑導覽解說「大地無限：泰國台灣當代建築展」主題與策展設計特色。（圖／文化部提供）
▲策展人洪人傑導覽解說「大地無限：泰國台灣當代建築展」主題與策展設計特色。（圖／文化部提供）
展覽在雙策展人泰國暹羅皇家建築師協會策展主席洪人傑及HAS Design & Research的Kulthida Songkittipakdee的策畫下，以「大地交換（Ground Exchanges）」與「穿梭大地（Feeling Grounds）」兩個篇章呈現。「大地交換」的作品，建築師透過現代建築手法，框架特有的地景，反映出大地豐富特質，像是台灣Behet Bondzio Lin Architekten設計的「屏東簷屋」與「永恆之丘」建築，以堆疊的方式與底層連廊產生反差效果，不僅回應台灣炎熱多雨的氣候關係，更顯現大地的神聖感；而泰國Duangrit Bunnag Architect Limited設計的「The Glass Temple」建築，則賦予場所儀式性與永恆性的特色，並結合周遭環境，強化大地無限的規模感受。

在「穿梭大地」篇章中，建築師將環境作為設計發想，結合材料、工藝和構築呈現多維度的大地空間感，不僅展現建築作為人與大地的介面，更是對環境的反思，如由台灣立建築工作所設計的南投毓繡美術館，建築順應著地形，提供訪客獨特的參觀路徑，在高低起伏的動線中，建築與環境構成一幅動人的景象；而泰國Department of ARCHITECTURE帶來的「The Commons Thonglor」案例，細緻的建築工藝，結合漂浮抬升的形式，除創造許多「底層灰空間」來擾動室內外的分界，同時也是對傳統泰式高腳屋地面空間「Tai Toon（ใต้ถุน）」的呼應。

▲「大地無限：泰國台灣當代建築展」自即日起至8月6日在泰國曼谷藝術文化中心展出。（圖／文化部提供）
▲「大地無限：泰國台灣當代建築展」自即日起至8月6日在泰國曼谷藝術文化中心展出。（圖／文化部提供）
本次參展的台泰8組建築師團隊，包括台灣立建築工作所（Ambi Studio）、嶼山工房（Atelier Or）、Behet Bondzio Lin Architekten、張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所（MAYU architects），泰國Architects 49 Limited（A49）、Arsomsilp Community and Environment Architect、Department of ARCHITECTURE 、Duangrit Bunnag Architect Limited（DBALP），參展作品分別坐落在台灣新竹、南投、雲林、高雄、屏東、宜蘭，以及泰國曼谷、芭達雅、巴吞他尼府、龍仔厝府、那空叻差是瑪府、大城府等地，觀眾在展覽中可以感受到在相異的文化背景、不同的氣候條件和多樣的社會發展下，建築物如何回應大地特色，捕捉城市與自然的景象，呈現人與萬物共同生活的多元關係。

「大地無限：泰國台灣當代建築展」自即日起展至8月6日，並舉辦3場台泰建築文化交流座談，期待讓泰國建築領域專業人士與師生、以及有興趣的泰國民眾，藉此打開新的視野，進而更深入瞭解台灣當代建築的文化與特色。

▲駐泰國代表處公使薛秀媚（左7）與台灣和泰國參展人及貴賓合影。（圖／文化部提供）
▲駐泰國代表處公使薛秀媚（左7）與台灣和泰國參展人及貴賓合影。（圖／文化部提供）

越南工業區頻斷電！外企狂抗議　一週跳電四次、電價瘋漲

促成商機1.1億美元！首場台灣形象展在曼谷閉幕　曝170家台企成果

來台五十年！移民署頒發新住民「馬偕計畫」永久居留證

斜槓模特兒又當科學家！菲律賓裔發明家爆紅　曾被批「不務正業」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀