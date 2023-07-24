NBA／Curry第三度回答誰是史上最佳5人 這回把自己剔除換成他
美國職籃NBA金州勇士隊當家球星Stephen Curry，近日接受採訪時再度提及自己心目中的歷史最佳先發5人，Curry的名單相較之前再次出現了變化，這次Curry並沒有將自己放在名單當中，反而在控球後衛的位置上選擇了老前輩Magic Johnson。
實習記者陳逸/綜合報導
「中鋒的位置我選Shaquille O’Neal，大前鋒我選Tim Duncan，小前鋒我選Larry Bird，得分後衛我選Michael Jordan，等等，我要更新最新版本，小前鋒我選Kobe Bryant，控球後衛我選Magic Johnson，我自己不在這個名單裡。」
Curry曾3度在受訪時回答過同樣的問題，第一次給出的陣容與這次相仿，只不過是將小前鋒的位置換成了Larry Bird，第二次則是規定要將自己放在名單內，因此差異較大，Curry、Magic、Jordan、Dirk Nowitzki、O’Neal，這是上次的名單。
值得一提的是，Curry三次的名單中都不曾出現現役球員，尤其是那些尚未退役就早已出現在歷史排名討論的巨星，像是LeBron James、Kevin Durant等，令人感到好奇。
此外有三名球員在一直都在Curry名單中，分別是Magic、Jordan、O’Neal，由此就可以看出這三人在Curry心中以及歷史中的地位有多高。