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大便「浮起來」到底是怎麼了？醫揭2原因：觀察便便4情形即刻就醫

大便「浮起來」到底是怎麼了？醫揭2原因：觀察便便4情形即刻就醫
大便「浮起來」到底是怎麼了？醫揭2原因：觀察便便4情形即刻就醫

每日健康-每日都做得到的健康

有位患者跟醫師反應，最近都大便竟然飄在馬桶水上，因此擔心是不是因為生病、或吃太少，大便太小才會飄起來？醫師表示，其實從大便的「浮沉」也可以解讀你的身體健康狀態！

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大腸直腸外科醫師陳威佑在臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)說明，健康正常的糞便通常會呈現橢圓形、咖啡色、軟硬適中，而且可沉入馬桶底。就像我們偶爾會吃大餐，或是因環境、情況而改變飲食，糞便難以天天都如此完美。且大便的「浮沉」主要是飲食改變了糞便的組成，跟糞便的大小無直接關係。

他進一步說明，正常健康的糞便，有7至8成是水分、2至3成是食物殘渣與腸道細菌組成。因此糞便的密度會大於水，往往可沉入馬桶底。

如果大便飄浮在馬桶水上，可能代表以下2種情形：

1. 糞便含有過多氣體

糞便含有較多氣體時，密度就會低於水，使糞便飄浮在水中。而這些氣體通常來自於膳食纖維，由於膳食纖維在消化過程中容易產生較多氣體，因此經常食用高纖食物、素食者較容易發生此情形。

而麩質、乳糖不耐症的人如果攝取含有麩質或乳糖的食物，也會因為腸道無法充分消化、吸收這些成分，容易使糞便含有過多氣體而飄起來。

除了飲食之外，某些腸道疾病也可能導致糞便氣體過多。根據國際期刊《European Journal of Gastroenterology & Hepatology》的研究論文顯示，如果患有大腸激躁症、功能性消化不良的人也可能因為腸道無法正常消化、吸收，造成糞便氣體過多。因此如果你調整了飲食後，還是排出飄浮糞便，建議要就醫做進一步檢查。

2. 糞便含有過多油脂

有些人的糞便不僅鬆散地浮在水上，還浮著一層油。此種情況則代表糞便含有過多油脂。

陳威佑解釋，糞便油脂量過高，除了是吃太油引起，更要留意腸道對「脂肪」的消化與吸收功能出現了問題。當我們攝取脂肪後，脂肪會藉由「乳糜化」過程，將脂肪分解為脂肪酸、甘油、三酸甘油脂，再提供人體使用。如果有胰腺疾病、乳糜瀉、腸道菌感染的情形，就可能影響脂肪的消化與吸收，導致脂肪隨著糞便排出，並飄浮起來。

糞便的浮沉主要跟飲食、消化吸收功能息息相關。如果你今天排出了飄浮的糞便，先別太緊張，建議可以這麼做 ：

先觀察當天吃了什麼：檢視當天有沒有攝取比較多的纖維質，或是容易產氣的食物如豆類或豆製品、十字花科蔬菜、奶製品、麵包、油炸類食物、氣泡水等。

暫時調整飲食內容，並觀察排便情形：平時可以先留意自己吃了哪些食物，肚子會容易脹氣。短時間內先減少食用這些食物，也觀察是否還會排出飄浮糞便。

視情況就醫檢查：正常情況下，只要調整飲食，1至2天內就能改善糞便浮沉狀況。但如果發現自己排出飄浮糞便超過2週，糞便有油膩、伴隨惡臭或顏色改變（呈現灰白色），則有可能是腸道菌感染、消化道疾病、或是肝、膽、胰臟疾病所引起，應儘早就醫檢查與治療。

大家可以將健康糞便做為長期目標，時時刻刻觀察糞便狀態，來調整飲食與日常作息，就能遠離許多腸道疾病。

本文經 陳威佑醫師 臉書粉專《大腸直腸外科 陳威佑醫師 (說文解痔)授權報導

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