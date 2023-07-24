新二代自創越語學習平台！簡易圖卡介紹 錄製拼音口語教學
新二代因雙親不同的母國文化特色，具有更多的國際交流經驗與語言優勢，逐漸成為我國未來發展不可或缺的重要軟實力。移民署台中市第一服務站23日舉辦新住民法令宣導及家庭教育講座，邀請新住民及其子女築夢計畫得獎人黃苙家，分享她身為新二代的心路歷程，以及她以簡潔圖文製作越南語教學圖卡，在台推廣越南多元文化的故事。
國際中心賴正琳／綜合報導
黃苙家的母親是越南人，以往每逢寒暑假，媽媽都會帶著她跟弟弟一起回越南探望爺爺奶奶，接觸越南文化，在苙家的心中，不管是越南或台灣，都是別具文化特色的家鄉。她從小便有個夢想，希望有機會讓兩邊的家人瞭解對方不同的文化，增加互動，所以，她一直努力提升自己的越南語能力，在台灣取得越南通譯人員資格證，嘗試將台灣的文化傳到越南，也將越南的文化帶回台灣。
透過移民署的築夢計畫，苙家將夢想化成行動，創立了「學Huệ越南語」社群網頁，讓台灣人可以一邊學習越南語一邊瞭解越南文化，剛開始，她將常見的新住民法律、文化及商業貿易相關名詞，以簡單易懂的圖文製作成中越文圖卡，並自己錄製分解拼音，便利讀者學習，後來更新增了越南特色美食、景點介紹及越南人在台灣的故事等，增加學習樂趣。苙家表示，很感謝小時候媽媽一直帶著她學習越南語，認識越南的文化，現在越南語是她的特殊專業能力，成為她在職場上的利器，她鼓勵在座的新住民家庭，培養孩子接觸各國的多元文化，並學習第二、第三外語，不但可拓展孩子的國際視野，更可以提升孩子的競爭力。
移民署台中市第一服務站站主任王驥表示，新二代具有較佳的國際交流經驗及語言優勢，未來發展精采可期，鼓勵新住民與新二代在台一起學習，運用多元文化，勇敢築夢。另外移民署委託典通股份有限公司於112年6月至10月間辦理「112年新住民生活需求調查」，會由佩戴識別證的訪員進行訪問，如有提問，可洽詢服務專線02-23315133分機601到604。