陳奕迅演唱會最終場！大咖好友們前來力挺　余文樂曝光後台合照

歌王陳奕迅昨（23）日小巨蛋演唱會最終場圓滿落幕，除了老婆和女兒現身力挺外，陳奕迅圈內好友也紛紛到場支持，余文樂曝光後台合照，有彭于晏、張震、房祖名，大咖齊聚，可見陳奕迅的好人緣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲余文樂曝光後台合照，包含張震（左起）、徐濠縈、余文樂、彭于晏、房祖名都前來支持陳奕迅。（圖 / 余文樂IG）陳奕迅在最終場演唱會上，一共演唱了6首安可曲，包含〈誰來剪月光〉、〈床上的黑洞〉、〈之外〉、〈披風〉、〈K歌之王〉與〈十年〉，唱好唱滿。陳奕迅睽違7年登上小巨蛋開唱，不少圈內明星都前來朝聖，好友余文樂更曝光後台合照，寫上「Love you brother Congrats !!（愛你兄弟，恭喜）」，照片中有彭于晏、張震、房祖名和陳奕迅老婆徐濠縈。陳奕迅和余文樂合照時，腳直跨余文樂身上，可見兩人的好交情。▲余文樂與陳奕迅（左）交情匪淺。（圖 / 余文樂IG）▲彭于晏（右）低調現身看陳奕迅演唱會。（圖 / 余文樂IG）徐濠縈趁著來台灣和余文樂相聚，余文樂在IG限時動態上，曬出和徐濠縈、陳康堤的合照，意外曝光了陳康堤的美貌，只見她留著一頭烏黑中分長髮，對著鏡頭露出淺淺微笑，氣質清新脫俗，讓網友直呼「陳奕迅女兒太漂亮了吧！」 ▲余文樂在IG上曬出和徐濠縈、陳康堤（左）的合照，意外曝光了陳康堤的長相。（圖／余文樂IG）陳奕迅最終場加碼唱6首安可曲！講話到一半 「歌迷竟當場離席」影音／陳奕迅又跪了！「全場粉絲端禮物幫慶生」 溫馨現場曝光陳奕迅老婆在台挺尪巡演！18歲女兒「正臉曝光」 仙氣爆棚美翻3屆金曲歌王陳奕迅自爆拿獎「不太爽」 原因竟與周杰倫有關