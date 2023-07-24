抗議檢察總長與檢方干預大選　瓜地馬拉民眾示威

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抗議者要求檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）下台，她的辦公室最近試圖撤銷總統候選人之一的阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬的「種子黨」（Semilla）資格。社會民主派的阿雷巴洛在6月大選意外闖入決選，震驚全國。
參與遊行的社運人士維森特（Alida Vicente）對記者表示：「當局已採取一連串虛假的法律行動，目的在於讓6月25日的第一輪投票無效。」
遊行群眾高呼「剷除貪腐！我們受夠了！」，有些人還擊鼓造勢。
美國國務院去年曾將波拉斯列為貪腐和不民主人物，並表示她正在破壞反貪腐調查。
此外，遊行人士也要求革除法官歐瑞亞納（Fredy Orellana）和檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）。
在卡魯奇切的命令下，歐瑞亞納指示最高選舉法院（Supreme Electoral Tribunal, TSE）取消種子黨的資格，指控該黨在2017年成立期間有違法之嫌，不過最高選舉法院並未遵從這項命令。
司法人員已兩度突襲最高選舉法院並試圖逮捕一名工作人員，作為回應，並於21日搜查種子黨在首都的總部。
阿雷巴洛將在下個月決選中，對決中間偏左派的前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）。無論最後由誰勝出，都將結束這個中美洲國家12年來的右翼統治。
瓜地馬拉最近幾週紛擾的法律行動，被國內外廣泛解讀為企圖破壞阿雷巴洛的候選資格。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天對瓜地馬拉總統大選表達「高度關切」，呼籲「瓜地馬拉政府尊重民眾人權，包括在真正定期選舉中投票的權利，以保證選民自由表達意願」，還說選民「應受保護，免受任何形式脅迫，投票過程也不應受到非法或任意干擾」。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1120724