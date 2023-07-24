畫漫畫、星之卡比扣1級分！分科測驗違規一次看　爭議2案待查證

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考試服務處提報考生違規共191卷次，有190卷次未依規定在答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，該科將被扣1級分，另1卷次是汙損、破壞答題卷，扣1級分。
考區提報試場違規共有142件，較去年增加14件，其中最多的是未攜帶應試有效證件共54件，扣減1級分，但較去年減少17件；42件應試時行動電話未完全關機或發出聲響次之，扣減4級分，較去年增加12件。
其餘違規樣態包括有18件考生於應試時飲食飲水、嚼口香糖等，扣1級分；有7件考生在考試開始鈴響前翻閱試題本，包含有考生在考試鈴響前在答題卷上簽名，儘管經制止後立即停筆，扣3級分；8件考生隨身攜帶已關機行動電話或不可攜帶入座的物品，置放抽屜、桌椅下、座位旁，扣4級分。
另有1件考生違規在手掌抄錄答案，該考生共抄了20幾題，表示想出去對答案，經制止後便將文字手上的答案擦拭乾淨後才離場，將被扣減1級分；11件考生於考試結束鈴響畢未停止作答動作，經監試人員制止後，即停止作答動作，扣3級分；1件考生於考試結束鈴響畢未停止作答動作，經監試人員制止後，仍繼續作答動作，扣4級分。
大考中心代理主任黃璀娟指出，考區提報試場違規142件中，有2件仍待查證認定，這2案主要是考試結束鈴響後，考生應停止作答，但經考區回報，有2位考生在作答停止鈴響後「提筆」、「動筆」，經監試人員制止後即停止，但還需要進一步與考區確認考生有無作答動作，包括擦拭、加黑畫記、增補文字或標點符號、簽名等，若沒有這些動作，就會予以撤案、不處罰。