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畫漫畫、星之卡比扣1級分！分科測驗違規一次看　爭議2案待查證

▲大考中心考試委員會今（24）日召開會議，審議今年分科測驗違規情況，有考生在試卷上畫漫畫、星之卡比，該科將被扣減1級分。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.24）
▲大考中心考試委員會今（24）日召開會議，審議今年分科測驗違規情況，有考生在試卷上畫漫畫、星之卡比，該科將被扣減1級分。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.24）

記者李琦瑋／台北報導

大學分科測驗剛落幕，7月28日將公布測驗成績，大考中心考試委員會今（24）日審議112學年度分科測驗考生違規事宜，閱卷組提報68件在考卷上做出與答案無關的文字或符號的違規，包括有考生畫漫畫、「星之卡比」、鋼筆素描、以文字書寫「我還是紅麵線肉圓當做午飯，黑白切再加顆魯蛋」等等，該科將被扣減1級分；另有142件考區提報違規，其中有2件尚待查證鈴響後是否有「作答動作」，若無將予以撤案。

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▲有考生素描鋼筆、以文字書寫「我還是紅麵線肉圓當做午飯，黑白切再加顆魯蛋」。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.24）
▲有考生素描鋼筆、以文字書寫「我還是紅麵線肉圓當做午飯，黑白切再加顆魯蛋」。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.24）
今年分科測驗報考人數共有4萬2257人，較去年大增1.3萬人。閱卷組提報違規共68件，皆為考生在考卷上做出與答案無關的文字或符號，該科將被扣減1級分。

考試服務處提報考生違規共191卷次，有190卷次未依規定在答題卷「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名，該科將被扣1級分，另1卷次是汙損、破壞答題卷，扣1級分。

考區提報試場違規共有142件，較去年增加14件，其中最多的是未攜帶應試有效證件共54件，扣減1級分，但較去年減少17件；42件應試時行動電話未完全關機或發出聲響次之，扣減4級分，較去年增加12件。

其餘違規樣態包括有18件考生於應試時飲食飲水、嚼口香糖等，扣1級分；有7件考生在考試開始鈴響前翻閱試題本，包含有考生在考試鈴響前在答題卷上簽名，儘管經制止後立即停筆，扣3級分；8件考生隨身攜帶已關機行動電話或不可攜帶入座的物品，置放抽屜、桌椅下、座位旁，扣4級分。

另有1件考生違規在手掌抄錄答案，該考生共抄了20幾題，表示想出去對答案，經制止後便將文字手上的答案擦拭乾淨後才離場，將被扣減1級分；11件考生於考試結束鈴響畢未停止作答動作，經監試人員制止後，即停止作答動作，扣3級分；1件考生於考試結束鈴響畢未停止作答動作，經監試人員制止後，仍繼續作答動作，扣4級分。

▲大考中心閱卷組提報68件違規案件，包含件在卷卡顯示自己身分，該科將被扣減1級分。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.24）
▲大考中心閱卷組提報68件在考卷上做出與答案無關的文字或符號的違規，該科將被扣減1級分。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.24）
大考中心代理主任黃璀娟指出，考區提報試場違規142件中，有2件仍待查證認定，這2案主要是考試結束鈴響後，考生應停止作答，但經考區回報，有2位考生在作答停止鈴響後「提筆」、「動筆」，經監試人員制止後即停止，但還需要進一步與考區確認考生有無作答動作，包括擦拭、加黑畫記、增補文字或標點符號、簽名等，若沒有這些動作，就會予以撤案、不處罰。

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