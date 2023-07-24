大谷交易／大谷翔平到底要去哪隊？道奇隊補強左右為難
美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使陣中日籍「二刀流」好手大谷翔平打擊近況火熱，隨著交易截止日的接近，大谷的交易傳聞備受矚目。而《洛杉磯時報》資深記者Houston Mitchell，分析了洛杉磯道奇在這次大谷交易風波中，到底該不該將大谷網羅，以及道奇在自由市場上最大的對手與可能失去大谷的劇本。
記者練宗翰/綜合報導
根據Houston Mitchell報導中指出，Houston Mitchell認為道奇不應該交易來大谷。由於道奇陣中已經有J.D. Martinez這名優秀可靠的指定打擊，如果要將J.D. Martinez派去擔任守備位置最有可能的就是一壘，不過道奇在一壘已經有Freddie Freeman鎮守，主力位置無法撼動。所以就算道奇將J.D. Martinez交易換來大谷，大谷也無法填補場上任何守備位置，對道奇來說有所損失。
再來就是天使如果要將大谷交易，那麼一定會要6名以上的新秀作為交換籌碼，意味著道奇將要放棄自家的Diego Cartaya、Gavin Stone、Andy Pages、Bobby Miller、Maddux Bruns、Logan Wagner這6名頂級新秀，甚至有可能也將J.D. Martinez交易出去，而換來的只是一名能夠為你打三個月的球員，加上道奇現在已經是分區龍頭，在戰力上並無需做出更多的補強，所以對於道奇來說實在不划算，而且損失重大。
Houston Mitchell接著提出了一個道奇最不想要看到的劇本，就是這次大谷交易風波中道奇最大的競爭對手舊金山巨人，如果巨人最終透過交易得到大谷，且三個月過後大谷愛上巨人隊，而以低於道奇報價的金額續約巨人。就如同1997年聖路易紅雀的Mark McGwire一樣。