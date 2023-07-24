力拚自主！中國顯露打造「獨立連鎖店」野心　日媒：高估自己能力

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一名熟悉中國的日本政府官員表示，中國並不認為有矛盾，北京想建立一個以自己為中心、世界其他國家依賴的全球秩序，並歡迎這種依賴加深。
西村博之指出，中國的目標是建立一個獨立、沒有外國參與的「全中國連鎖店」。這個概念根植於國家安全考量。但在許多國家，「國家安全」具有防禦性含義，在中國，這還包括了讓其他國家依賴它，並在必要時威脅或進行報復，也就是握有對他人生殺的權力。
為此，中國希望從原料到技術生產完全自給自足，不需要其他國家參與產業鍊的任何環節，也被稱為「本土化」。政府大力宣傳動員國家開發關鍵技術的成果、商務部在外商投資的產業目錄中列出較為薄弱的領域，並允許透過合資企業、人才挖角或收購來吸收技術。日本政府官員指出，「他們獲得關鍵技術的方法越來越具有戰略性和複雜性。」
其中，半導體自主是中國首要任務，因為美國收緊了出口限制，並敦促供應晶片製造設備的日本和荷蘭跟進。但在數據和人工智慧（AI）能發揮越來越大作用的世界當中，一個國家的半導體技術與其經濟、軍事乃至國家實力直接相關，即使目標明確的措施也可能產生巨大影響，更容易造成局勢升級。因此有許多專家認為貿易緊張局勢很有可能演變成軍事對抗。
中國的信心仍持續增強。根據中共英文《環球時報》的調查中，有55%受訪者表示他們「看不起」西方，只有不到4%的人尊敬西方。此外，中國還吹捧擁有時速350公里的火車、鋪設的高速公路和不斷擴建的地鐵系統。
但西村博之認為，從外界的角度來看，過於筆直的鐵路、人造景觀以及地鐵票口的行李搜查，都籠罩著威權主義的陰影。「中國高估了自己將其他國家拉入自己軌道的能力，卻低估了自己將其他國家推開的程度。」這與中國利用自身實力以及其龐大市場，吸引技術和供應鏈過度自信一致。
西村博之在文末寫道，中國兩位數經濟增長已成為過去，經濟增長明顯放緩，當人民不滿的時候，統治者就會將憤怒轉向外部敵人，這是統治者的習慣。