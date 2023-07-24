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力拚自主！中國顯露打造「獨立連鎖店」野心　日媒：高估自己能力

▲中國高喊晶片自主話，但恐怕高估了自己的能力。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲中國高喊晶片自主話，但恐怕高估了自己的能力。（圖／取自Unsplash圖庫）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國去年10月頒布一系列針對中國半導體晶片產品和製造設備的禁運措施，並且在技術、人才、資本等層面，全方位圍堵中國。而中國則力求突破美國封鎖，尋求晶片製造自力更生。儘管中國表示希望達成從原料到技術生產完全自給自足，不過《日經亞洲》記者分析認為，中國不僅高估將他人拉入自己陣營的能力，也低估與他國脫鉤所帶來的風險。

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《日經亞洲》記者西村博之（HIROYUKI NISHIMURA）近日發表評論，先是分享了參加今年6月在天津舉行的達沃斯論壇時的經驗，指出中國反覆出現自相矛盾的言辭行為。他表示，中國國務院總理李強針對西方對中國半導體管制定調為去風險而不是脫鉤一事，表達了強烈異議，更批評這是偽命題，同時呼籲各國勇「擁抱開放、共享，繼續努力建設開放性的世界經濟，共享全球化成果。」但在這不久之後，中國隨即管制半導體關鍵材料鎵、鍺的出口，打臉李強的「共享」說法。

一名熟悉中國的日本政府官員表示，中國並不認為有矛盾，北京想建立一個以自己為中心、世界其他國家依賴的全球秩序，並歡迎這種依賴加深。

西村博之指出，中國的目標是建立一個獨立、沒有外國參與的「全中國連鎖店」。這個概念根植於國家安全考量。但在許多國家，「國家安全」具有防禦性含義，在中國，這還包括了讓其他國家依賴它，並在必要時威脅或進行報復，也就是握有對他人生殺的權力。

為此，中國希望從原料到技術生產完全自給自足，不需要其他國家參與產業鍊的任何環節，也被稱為「本土化」。政府大力宣傳動員國家開發關鍵技術的成果、商務部在外商投資的產業目錄中列出較為薄弱的領域，並允許透過合資企業、人才挖角或收購來吸收技術。日本政府官員指出，「他們獲得關鍵技術的方法越來越具有戰略性和複雜性。」

其中，半導體自主是中國首要任務，因為美國收緊了出口限制，並敦促供應晶片製造設備的日本和荷蘭跟進。但在數據和人工智慧（AI）能發揮越來越大作用的世界當中，一個國家的半導體技術與其經濟、軍事乃至國家實力直接相關，即使目標明確的措施也可能產生巨大影響，更容易造成局勢升級。因此有許多專家認為貿易緊張局勢很有可能演變成軍事對抗。

中國的信心仍持續增強。根據中共英文《環球時報》的調查中，有55%受訪者表示他們「看不起」西方，只有不到4%的人尊敬西方。此外，中國還吹捧擁有時速350公里的火車、鋪設的高速公路和不斷擴建的地鐵系統。

但西村博之認為，從外界的角度來看，過於筆直的鐵路、人造景觀以及地鐵票口的行李搜查，都籠罩著威權主義的陰影。「中國高估了自己將其他國家拉入自己軌道的能力，卻低估了自己將其他國家推開的程度。」這與中國利用自身實力以及其龐大市場，吸引技術和供應鏈過度自信一致。

西村博之在文末寫道，中國兩位數經濟增長已成為過去，經濟增長明顯放緩，當人民不滿的時候，統治者就會將憤怒轉向外部敵人，這是統治者的習慣。

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