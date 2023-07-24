李玟31日告別式將直播！二姊李思林盼全球歌迷 齊送CoCo最後一程
歌壇天后李玟（CoCo）月初因憂鬱症輕生，享年48歲。李玟二姊李思林日前公布李玟告別式將在7月31日舉行，近期她更開通YouTube頻道，透露告別式當天下午4點會開直播，讓喜愛李玟的粉絲，都能陪她走最後一程。
記者薛羽彤/綜合報導
李玟後事一直是由李思林對外宣布，今（24）日李思林在YouTube頻道PO出影片透露，她深知李玟的粉絲遍布全世界，也知道有很多粉絲，沒辦法到香港參加追思會，「所以31號4點鐘我會在這裡有直播，希望不漏掉任何一個粉絲，在這個非常艱難的時期，讓我們一起陪CoCo走最後的一段路，謝謝大家。」
李玟的訃聞曝光後，上面僅標註李秋林、李思林兩位姐姐及姐夫的名字，卻漏了李玟老公Bruce及兩位繼女的名字，令外界揣測李家人是否與Bruce撕破臉，李思林回應，訃聞也沒寫到母親的名字，已特別附註「親屬繁衍 恕未盡錄」，強調人已經不在了，不需再炒話題。
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