茵芙認愛小2歲本土劇男星！演《驕女》擦愛火　罕吐離婚前夫內幕

李玟31日告別式將直播！二姊李思林盼全球歌迷　齊送CoCo最後一程

▲李玟告別式將在31日舉行，二姊李思林宣布當天下午4點，會在她的YouTube頻道開直播。（圖 / 李玟臉書）
▲李玟告別式將在31日舉行，二姊李思林宣布當天下午4點，會在她的YouTube頻道開直播。（圖 / 李玟臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

歌壇天后李玟（CoCo）月初因憂鬱症輕生，享年48歲。李玟二姊李思林日前公布李玟告別式將在7月31日舉行，近期她更開通YouTube頻道，透露告別式當天下午4點會開直播，讓喜愛李玟的粉絲，都能陪她走最後一程。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲李玟被閨密爆料老公偷吃3次，被抓包也直言不諱。（圖／翻攝自李玟微博）
▲李玟告別式將於7月31日舉行。（圖／翻攝自李玟微博）
李玟後事一直是由李思林對外宣布，今（24）日李思林在YouTube頻道PO出影片透露，她深知李玟的粉絲遍布全世界，也知道有很多粉絲，沒辦法到香港參加追思會，「所以31號4點鐘我會在這裡有直播，希望不漏掉任何一個粉絲，在這個非常艱難的時期，讓我們一起陪CoCo走最後的一段路，謝謝大家。」

▲李玟二姊李思林（左）希望兩岸三地都能為李玟設紀念碑。（圖 / 李玟臉書）
▲李玟二姊李思林（左）宣布李玟告別式當天會直播。（圖 / 李玟臉書）
李玟的訃聞曝光後，上面僅標註李秋林、李思林兩位姐姐及姐夫的名字，卻漏了李玟老公Bruce及兩位繼女的名字，令外界揣測李家人是否與Bruce撕破臉，李思林回應，訃聞也沒寫到母親的名字，已特別附註「親屬繁衍 恕未盡錄」，強調人已經不在了，不需再炒話題。

▲李玟訃告全文。（圖／翻攝自微博）
▲李玟訃告全文。（圖／翻攝自微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

李玟黑白玫瑰訃聞曝光！家屬不收白包　富商老公、2繼女名字消失

李玟二姊現身警局！本人駁斥律師陪同　罕見動怒：對亡者太不尊重

李玟40億遺產2繼女分得到？律師分析關鍵：CoCo有沒有收養

李玟喪禮日期公布了！在香港舉辦告別式　二姐曝「公眾拜祭時間」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀