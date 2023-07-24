5歲童早產上下樓常踩空　「視覺復能計畫」助感覺統合

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驗配特殊鏡片 復能訓練改善生活功能安南醫院眼科醫學中心副院長洪純玲表示，阿弟仔在參與安南醫院承辦衛福部112年開辦的全國「特殊兒童及青少年視覺復能計畫」、經眼科醫學中心縝密檢查後，診斷出眼鏡度數有所改變，且缺少兩眼協調和立體感，故再重新驗配特殊鏡片及對焦，並進行眼球協調復能訓練，而後與復健科醫師、職能治療師合作，訓練其定位定向能力，來改善生活功能與防跌輔導。
「視覺復能門診」 輔具製作同時定期追蹤洪純玲表示，小孩隨著發育會有度數的改變，而特殊需求患者往往需要醫護人員耐心引導，加上特殊儀器的檢查，以及感覺統合的訓練，才會達到較佳的治療效果。她強調，最重要的是必須定期追蹤，讓度數及訓練計畫能隨著年齡調整。
洪純玲補充說明，安南醫院眼科醫學中心自今年２月起開設的「視覺復能門診」，整合眼科、復健科、小兒科各專科醫師及驗光師，並特別邀請中華醫事科技大學驗光系低視能專門老師指導輔具製作。她提到，此計畫為各領域專家付諸專業與心力，共同幫助生活上需要視覺復能的小孩。
「視覺復能計畫」就醫諮詢 免費提供18歲以下孩童最重要的是，視覺復能計畫到今年底免費提供服務予18歲以下特殊需求者，若雲嘉南及高雄地區的特殊兒童及青少年有相關需要，可洽詢安南醫院眼科醫學中心
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58578
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