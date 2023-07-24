左營廟會繞境違規多　警、消、環罰逾25件

高雄一間宮廟在7月22日16時至22時舉行廟會遶境活動，但現場燃放鞭炮產生大量濃煙，加上還有騎車未戴安全帽等違規，當日活動結束後依違反爆竹煙火管理條例17條、高雄市爆竹煙火自治條例第6條及廢棄物清理法開出罰單。
記者鄭婷襄／高雄報導
該繞境活動因在左營大路造成大量濃煙及垃圾等事項，都被網友拍下來放上網路，警方指出，有關網傳影片，該活動前於7月7日已向轄區左營分局提出路權申請，警方另於7月19日邀集高雄市環保局、消防局、交通局及區公所等單位辦理期前協調會，約制主辦單位應少炮、減炮以維安全，並於7月19日核發路權同意書。
警方指出，當日遶境活動，廟方有主動僱用清潔人員、沿街清掃，警方亦全程編排警力執行安維交通疏導勤務，維護遶境活動秩序，但仍於當日逕行舉發交通違規12件。燃放鞭炮部分，環保局及消防局均有派員沿街蒐證，並於當日活動結束後依違反爆竹煙火管理條例17條、高雄市爆竹煙火自治條例第6條及廢棄物清理法開出罰單。
環保局則接獲10件民眾陳情，因燃放鞭炮產生大量明顯粒狀污染物，違反空污法第32條規定，裁處1200元到10萬元罰鍰。另廟方有派機具及人員清掃炮灰，惟範圍大，部分未清掃乾淨，計13處，違反廢清法第27條規定，裁處1200元至6000元罰鍰，計開立14張罰單，共17400元。