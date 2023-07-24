立委林淑芬遭恐嚇「開槍」！她認：得罪很多人 嫌犯落網辯開玩笑
24日上午，民進黨立委林淑芬於臉書PO文指出，服務處接獲某外送平台訂單，要求到一個置物櫃取槍，並前往林淑芬位於新北市蘆洲的服務處「清空子彈」，對此，蘆洲警分局表示，獲報後已立即成立專案小組偵查，迅速鎖定犯嫌，並在3個小時內將犯嫌查緝到案，犯嫌辯稱是開玩笑，但該行為已觸犯刑法恐嚇罪，將依法移送新北地檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
立委林淑芬受訪時表示，問政期間得罪了非常多的利益團體，且提出的法案關係到讓既得利益者的利益，加上選舉將近，且對方故意到外送平台暴露訊息，恐嚇意味濃厚，因此第一時間立即報警處理，但也不排除這不是第一個恐嚇訊息。林淑芬指出，選舉時擾亂社會治安、不容小覷，也容易造成社會恐慌，更可能演變成國安問題，也希望國安單位緊繃起來，但指出目前不會影響到服務處運作。
而警方表示，獲報之後不敢大意，隨即組成專案小組追查，40歲的郭姓犯嫌自知法網難逃，自行撥打電話至立委服務處表示要投案，警方最後在台北市查獲該名犯嫌，犯嫌供稱因住在蘆洲區，單純想要在自身工作的外送平台上開玩笑，並且將所有之BB槍相片拍照上傳，不知道會被截圖轉傳出去。
警方指出，對於郭嫌其造成社會恐慌的部分，已達刑法《恐嚇公眾罪》，被依法移送新北地檢偵辦。警方呼籲，切勿隨意以身試法，任何不法案件，警方都會以最快的速度將犯嫌查緝到案並移送，以展現警方捍衛安居樂業環境的決心。