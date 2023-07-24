極端高溫掀飛安隱憂　專家：班機延誤取消恐增加

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上星期，達美航空（Delta）一架班機在拉斯維加斯停機坪等待起飛前往亞特蘭大時，竟一等長達4小時。由於機艙外高溫達攝氏46度，機艙內又未開空調，導致部分乘客出現高溫不適症狀。
美國航空（American Airlines）以達美這起事件當作前車之鑑並做出因應，說公司正採取額外步驟，確保將空橋的冷空氣接上飛機，並針對輔助動力裝置進行早期保養。輔助動力裝置是較小的發動機，在較大的發動機關閉時提供動力。
根據門羅航太公司（Monroe Aerospace）的說法，高溫可能導致飛機性能下降的部分原因在於，部分飛機的飛行手冊，載明的操作溫度並不超過華氏120度（攝氏48.9度），「當暴露在超過最高操作溫度的極端高溫時，飛機乘客可能會身處險境」。
美國加州國家公園死亡谷（Death Valley）上週氣溫飆至攝氏54.4度，園方人員警告健行客說，白天的高溫會導致園方無法出動直升機進行救援。
美國西南地區上空的熱穹現象（heat dome），7月16日讓拉斯維加斯氣溫飆至攝氏46.7度，鳳凰城48.3度。
鳳凰城2017年也曾因為極端高溫而在3天期間取消約60架班機，受影響的多為較小的國內線和老舊班機，因為安全係數計算的校準最高就只到攝氏48.9度。
飛航專家曼恩（Robert Mann）去年告訴「衛報」，日間高溫使得航班「必須等到太陽下山、氣溫降低之後才能起飛」。
曼恩補充說：「隨著氣溫升高，以下情況發生的次數和地點都會變多，即某些班機將不得不限制載荷量，或因為載油量短少而在半途停下來加油。」（譯者：蔡佳敏/核稿：戴雅真）1120724