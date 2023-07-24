離俄國防部僅2公里！無人機墜落莫斯科　俄羅斯：阻止烏克蘭恐攻

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法新社報導，俄國國防部表示，「基輔政權試圖利用2架無人機，在莫斯科的領土對建築物發起恐怖攻擊，但遭到阻止」。
俄國防部稱，「2架烏克蘭無人機遭到壓制並摧毀，並未發生傷亡」。
俄羅斯塔斯社（TASS）報導，其中一架無人機墜毀於國防部附近的共青團大街（Komsomolsky Prospekt），另一架擊中莫斯科主要環狀道路之一李卡契夫大街（Likhacheva Street）的一個商業中心。
莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）在加密通訊軟體Telegram發文說，今天清晨4時左右（格林威治時間1時），獲報有無人機攻擊2棟「非住宅區」建築。
他表示，緊急應變人員正在現場進行處置，並未回報傷亡。
路透社報導，目前不清楚無人機是在被擊落時砸中這些建築物，或是原本目標就是這些建築物。俄國國防部或莫斯科市長皆沒有說明無人機在何處遭到攔截。
國營電視台「紅星」（Zvezda）在Telegram頻道發布的簡短影片顯示，一棟高聳建築的高樓層有玻璃窗不翼而飛，建築物結構受損。
其他與俄國安全部隊相關的Telegram頻道也發布影片，顯示街上有玻璃碎片與混凝土殘骸，稱拍攝地點是共青團大街。
基輔當局並未立即發布評論。
對於俄羅斯本土，或是受俄國控制的烏克蘭領土聲稱遭到攻擊，烏克蘭幾乎不曾公開承認負責，但烏方過去數月曾表示，摧毀俄國的軍事基礎建設，有助於基輔發起反攻。（譯者：戴雅真/核稿：蔡佳敏）1120724