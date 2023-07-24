NBA／首支個人紀錄片《Underrated》 Curry寵粉送2個月免費

我是廣告 請繼續往下閱讀
Curry生涯至今共獲得4座NBA總冠軍、1次FMVP、2屆MVP、2座得分王、1座抄截王、9屆全明星、9次最佳陣容、2屆三分球大賽冠軍、NBA歷史75大球星、歷史三分球總數保持人。
Curry在紀錄片推出後接受採訪時說到：「我雖然是球員的兒子，但身體素質卻很一般。」「被低估有很多不同的意義，我知道我爸爸（Dell Curry）在NBA打了16年，我的身邊圍繞著偉大與激勵，我可以看到他們每天都在努力，我的父母做得很好，給了我們很棒的視野，但那是他們的成功，不是我們的，那是他們的現實，不是我們的。」
此外Curry其實在進入聯盟時就患有圓錐角膜的問題，「那時我沒有通過眼部測試，而且我也沒有做為NBA球員兒子該有的身體天賦，我的路似乎應該很順利，但事實幾乎完全相反。」
但Curry並沒有因此氣餒，Curry始終專注在籃球上，「我被夾在培養自信與沒有兌現別人的期待之間，我必須集中注意力，確保我在自己做的事情上找到樂趣。」
談到為什麼會自掏腰包為球迷們提供免費會員時，Curry表示希望全世界所有人都能看到他的故事，並且能夠在他的故事中有所啟發，也希望每個被低估的人都能像他一樣，始終保持著熱情。
若要領取Curry所提供的2個月免費Apple TV+會員，可以點進Curry推特貼文中所提供的連結，並輸入自己的Apple ID，即可完成領取。
此外也要提醒領取免費會員的粉絲，2個月後Apple TV+將會自動續訂，並開始扣款，若無意續訂，請記得在訂閱結束前取消續訂。