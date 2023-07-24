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NBA／首支個人紀錄片《Underrated》 Curry寵粉送2個月免費

▲Stephen Curry推出首支個人紀錄片《Stephen Curry : Underrated》。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry推出首支個人紀錄片《Stephen Curry : Underrated》。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者陳逸/綜合報導

美國職籃NBA歷史三分球王「咖哩小子」Stephen Curry近期推出首支個人紀錄片《Stephen Curry : Underrated》，內容記述Curry從不被看好到一路逆襲成為超級巨星的生涯，向來寵粉的Curry更是宣布提供Apple TV+ 2個月免費會員給球迷，希望讓所有人都能看到他的故事。

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紀錄片內容講述Curry在初入聯盟時雖貴為樂透秀（每年選秀會的前14順位），但由於爆發力、運動能力、身體素質都很一般，且當時聯盟並不盛行三分外線的投射，因此並不被看好成長為巨星，但Curry靠著自身的努力以及球隊體系的幫助，成功為聯盟帶起一波三分狂潮，讓三分球成為現今主流的進攻武器。

Curry生涯至今共獲得4座NBA總冠軍、1次FMVP、2屆MVP、2座得分王、1座抄截王、9屆全明星、9次最佳陣容、2屆三分球大賽冠軍、NBA歷史75大球星、歷史三分球總數保持人。

Curry在紀錄片推出後接受採訪時說到：「我雖然是球員的兒子，但身體素質卻很一般。」「被低估有很多不同的意義，我知道我爸爸（Dell Curry）在NBA打了16年，我的身邊圍繞著偉大與激勵，我可以看到他們每天都在努力，我的父母做得很好，給了我們很棒的視野，但那是他們的成功，不是我們的，那是他們的現實，不是我們的。」

此外Curry其實在進入聯盟時就患有圓錐角膜的問題，「那時我沒有通過眼部測試，而且我也沒有做為NBA球員兒子該有的身體天賦，我的路似乎應該很順利，但事實幾乎完全相反。」

但Curry並沒有因此氣餒，Curry始終專注在籃球上，「我被夾在培養自信與沒有兌現別人的期待之間，我必須集中注意力，確保我在自己做的事情上找到樂趣。」

談到為什麼會自掏腰包為球迷們提供免費會員時，Curry表示希望全世界所有人都能看到他的故事，並且能夠在他的故事中有所啟發，也希望每個被低估的人都能像他一樣，始終保持著熱情。

若要領取Curry所提供的2個月免費Apple TV+會員，可以點進Curry推特貼文中所提供的連結，並輸入自己的Apple ID，即可完成領取。

此外也要提醒領取免費會員的粉絲，2個月後Apple TV+將會自動續訂，並開始扣款，若無意續訂，請記得在訂閱結束前取消續訂。

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