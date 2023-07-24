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李德維防換侯提加嚴黨紀　徐巧芯：把餅做小基本盤會萎縮

▲國民黨立委參選人羅智強（左一）與國民黨台北市議員、松信立委參選人徐巧芯（右一）談到今談及加強黨紀的看法（圖／記者邱新博攝，2023.07.24）
▲國民黨立委參選人羅智強（左一）與國民黨台北市議員、松信立委參選人徐巧芯（右一）談到今談及加強黨紀的看法（圖／記者邱新博攝，2023.07.24）

記者邱新博／台北報導

國民黨全代會23日落幕，會中迅速通過提名新北市長侯友宜參選總統。為防堵「換侯」言論，國民黨立委李德維日前表示，全代會後黨紀會更嚴格，並指出黨員和柯文哲同台有可能觸犯黨紀。對此，國民黨台北市議員、松信立委參選人徐巧芯說，選舉若把餅做小，基本盤將逐漸萎縮，希望黨部保留彈性，讓參選人靈活運用。

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李德維指出，全代會後黨紀勢必會更加嚴格，黨員只要和柯文哲同台就可能觸犯黨紀，少部分立委參選人蹭柯的聲量，是冒很大的風險，要是玩火過頭，也可能引發黨內異音。

對此，徐巧芯表示，黨部沒有規定的事情為什麼不能做？本來就是在直播平台上公開討論、幫黨的候選人講話不是好事嗎？不僅可以走出同溫層，且選舉要把餅做大接觸更多的人，而不是把餅做小，否則基本盤會逐漸萎縮。

徐巧芯指出，現在看到很多藍營的政治人物鼓勵國民黨與泛藍體系可以加快整合，不要只會找立委候選人麻煩，「應該說國民黨、泛藍體系甚至台灣人民想法才是重要的。」完全不顧一般人民想法，在空中樓閣高談闊論，這樣的思維不利整個總統大選。徐喊話，「黨部規定甚麼我們一定照做」，希望黨部保留一定彈性，讓參選人靈活運用戰術，爭取自己的勝選，也幫國民當爭取勝選的最好方式。

國民黨立委參選人羅智強則強調，作為參選人，不管規定是如何，勢必會遵守，就算退100萬步，甚至退1億步，還是會遵守。

至於在全代會上朱立倫表示，重返執政將組執政大聯盟，此前喊出籌組「政黨輪替大聯盟」遭砲轟的羅智強說，非常感謝朱立倫、律師陳長文還他公道，一個半月前提出政黨輪替大聯盟，其實和朱立倫先前提的非綠大聯盟及全代會推的執政大聯盟，是一模一樣的概念，都包含2個重要元素，也就是打破國民黨總統參選人侯友宜民調低迷的有效路徑，民意之所在、民心之所向很清楚，無非就是政黨輪替，政黨存在的用意不是追求個別政黨勝選。

至於具體方式，羅智強說明，可以考慮第三方公正人士透過公正平台來推動，不一定要國民黨或民眾黨進行，兩黨終究還是有選舉上的利害關係和紛擾，如果有第三方公正者，有更高的公正性、中立性，又有社會的名望，期待第三方公正平台出現。

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