鼓勵台商投資　蔡英文：打造台灣成綠能、航太重要產業據點

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蔡英文致詞說，感謝台商朋友們透過各種行動，在各領域大力幫助台灣和各國深化交流合作，例如今年初土耳其發生強震，世總發起募款活動，號召全球台商踴躍捐款。上個月世總總會長黃行德也特別率隊到土耳其向災民捐贈善款，展現台灣溫暖、良善的力量。
蔡英文指出，大家都很努力幫助台灣拓展對外經貿合作，這也是政府非常重視的目標。現階段「台美21世紀貿易倡議」首批協定已經完成簽署。接下來也希望推動洽簽台美「避免雙重課稅協定」，提供企業更多利基。
蔡英文表示，台灣去年已經提出申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），期盼世總和各地臺商會能夠發揮影響力，爭取更大的支持力量，協助台灣加入CPTPP，強化台灣的經濟韌性。
蔡英文說，雖然這幾年面對全球性的疫情、通膨等挑戰，不過，政府也持續改善經商投資環境，帶領台灣穩健向前行。今年瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「世界競爭力年報」，在64個受評比國家中，台灣排名第6，整體排名連續第5年進步，也是2012年以來最佳表現，證明台灣整體的國力和產業體質都持續進步。
蔡英文提到，大家這次回國，也有參訪台灣的產業，包括綠能、航太以及循環經濟等等。這些產業都是國際上重要的發展趨勢，在政府的大力支持下，這幾年來，不斷在台灣擴大發展。她要歡迎各位台商朋友一起加入投資行列，將台灣打造成國際上的重要產業據點，抓住國際市場的商機。
蔡英文也指出，2050淨零轉型是台灣很重要的目標。她要感謝總會長黃行德，從去年上任後，就特別成立「全球企業永續發展推動委員會」，協助全球台商落實ESG，帶頭發揮永續發展的責任。
蔡英文表示，世總及各地台商會一直是台灣很重要的民間力量及合作夥伴，會請僑務委員會協助，邀請大家在海外的員工多多來台灣旅遊，促進台灣和國際友人的連結。她也期待未來繼續攜手合作，打造更繁榮、永續的台灣。