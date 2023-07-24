杜蘇芮颱風襲台機率高！曾文水庫有望喝飽　水利署確認防汛部署

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水利署署長賴建信強調，依目前氣象預報杜蘇芮颱風影響最嚴重時間為26日中午起至27日上半天，降雨熱區可能先由台灣東半部轉至西半部及南部山區，但颱風路徑轉折仍有不確定性，因此，請各河川局加強瓶頸段清淤，確保水門操作及排水口通暢，注意臨水、破堤工地防颱措施，人員、機具待命並預留作業時間，與地方政府保持密切聯繫。
水利署表示，各項防救災措施於颱風來臨前均再次確認完成整備，包含全台70座滯洪池， 1614部抽水機，196座抽水站，1萬4559公尺防水擋板，20萬7905個防汛塊，1621位防汛志工，542個防災社區已完成預備或佈署，隨時視需要啟動上場。
水利署呼籲民眾，颱風豪雨避免前往山區、海邊，注意交通路況及淹水情形，預先清理自家陽台落水口及居家附近的排水溝渠，可將遭受淹水風險的不便降至最低。
另外，颱風來臨前夕，目前各地水庫情形仍呈「南北不同調」，中部以北水情皆於7成以上，甚至有5至6個水庫接近滿水位；南部白河水庫雖已成功突破5成，但阿公店水庫水位仍在不到3成的位置，曾文水庫蓄水率則約16%。
臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」日前指出，此次颱風是曾文水庫喝飽的好機會，至於其他接近滿水位的水庫，下游民眾未來幾天需多注意排洪汛。
賴建信也請各水資源局掌握颱風帶來雨量，強化水庫調節操作，也提醒下游淨水場注意原水濁度升高，預先備妥藥品、處理池清淤及相關監測設備的檢整，確保供水穩定。
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