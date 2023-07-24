杜蘇芮颱風來襲！家事達人曝「防颱物品清單」：7項必備

杜蘇芮颱風預估7月26日、7月27日影響台灣最劇烈，而颱風不僅帶來豪大雨，還可能造成停水、停電、漏水、淹水和家具物品損毀。486先生建議台灣地震、颱風多，容易帶來複合型災害，家中應常備緊急避難包並且全家人都要知道放置地點，應急物資也要記得定期檢視。緊急避難包內應準備手電筒、行動電源、充電線、防災收音機、藥品、乾糧和礦泉水。他同時提醒，應該注意藥品、乾糧有效期限以及行動電源是否電力充足，防災收音機可挑選支援手搖發電的款式，更能有保障。
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颱風容易影響供電，建議家中抽屜、床頭櫃和玄關各處可準備多支手電筒。而颱風來臨前加固門窗和清理排水溝可減少家中淹水的情況發生。如果遇大雨時室內容易漏水，電器擺放位置應盡量遠離牆壁並建議將插頭拔起。積水容易夾帶髒污和異物，一般濕拖吸塵器無法處理，建議使用洗地機可同時解決地面髒水和髒汙。
颱風天注意自身安全，減少非必要外出，也要確保不斷糧。可預先儲備冷凍食品、加熱即食品、罐頭、泡麵和餅乾，保久乳也是不少民眾的選擇之一。根據486團購後台觀察，「防水」、「防漏」、「清潔」、「充電」關鍵字搜尋量較平日增加6倍，同時立即設立「防颱專區」網羅防災用品、乾糧、防水防霉、雨具、除溼烘乾等。
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