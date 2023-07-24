全家霜淇淋新口味很芭比！「莓果霜淇淋」提前曝光 一招吃買1送1
口味平均「每月一換」的全家霜淇淋，目前正開賣和YouTuber千千聯名的木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋，不過有網友搶先在社群爆料，全家霜淇淋將在8月4日換檔，而官方還未公開的新口味則是「莓果霜淇淋」。此外，店內還有隱藏版好康，至9月5日前靠一招買法天天吃霜淇淋買1送1。
記者黃韻文/綜合報導
全家霜淇淋每每推出新口味都是話題指標，目前和YouTuber千千合作的「木瓜牛奶」及「椰椰奶奶」聯名口味進入尾聲，有網友搶先在Dcard爆料，8月4日將換檔新口味，推出酸酸甜甜又好拍的「莓果霜淇淋」。而全家在2017年曾開賣過綜合莓果霜淇淋，當時頗受女性族群喜愛。《NOWnews今日新聞》亦同步向全家求證，業者僅回覆：「敬請期待」。
此外，即日起至9月5日期間，只要憑FamiPort票券可享指定優惠，包括中杯熱單品美式、霜淇淋買1送1，且不限兌換口味，也就是說，屆時莓果霜淇淋上架後，有FamiPort票券的民眾就能立刻買1送1爽吃。
迎接酷暑，酷聖石即日起至8月8日父親節前，在7-ELEVEN獨家推出「酷樂杯」買1送1，活動期間COLD STONE酷樂杯系列買1杯就送1杯，且不限價格，以價低者為贈品。