坂口健太郎「失蹤前女友」是齋藤飛鳥！《謎樣的你》被亡靈纏身
日本電影《謎樣的你》由伊藤千尋執導，行定勳擔任監製，找來坂口健太郎、市川實日子、「乃木坂46」前成員齋藤飛鳥主演，劇情探討人與人的相處，現實與幻想結合的故事。導演伊藤千尋表示：「一開始創作劇本時，是純粹想拍攝坂口健太郎！我思考如何拍攝他，讓他更具有吸引力。」有趣的是，導演過去從未見過坂口健太郎，想藉由坂口特殊的視覺效果，創造「只有他」才能扮演的角色，而這願望不僅實現，觀眾也成功被坂口的魅力吸引。
記者陳雅蘭/綜合報導
坂口健太郎在片中飾演「看得到」不存在世上的人的想法，以通靈能力來治癒周遭的世傷者的身心。從女團「乃木坂46」畢業後首次出演電影的齋藤飛鳥，片中飾演坂口的前女友莉子，導演形容她的角色像「玻璃品」一樣精緻而難以接近，是一種時間停止也不會變老的感覺，齋藤原本的少女感、危險性的核心力量非常適合，導演還害羞表示：「我被齋藤深深迷住了！」
導演希望《謎樣的你》讓觀眾感受無法直接看到、觸摸到的東西，「謎樣的氛圍」也讓在金馬奇幻觀影過的觀眾想「二刷」一探究竟。
《謎樣的你》描述未山（坂口健太郎 飾）隨著女友詩織（市川實日子 飾）及她的女兒同住鄉間，神祕的未山有著不可思議的能力，能感知到「靈」的想法，有時是身分不明的靈體，有時是心願未了的亡靈，未山用這個能力治療在世傷者的身心，也協助村民解決疑難雜症，深受村民喜愛。他們在此安穩度日，歲月看似靜好，卻逐漸忘記曾經高中時的後輩、現在成了音樂家的草鹿（淺香航大 飾），以及因為某些原因下落不明的前女友莉子（齋藤飛鳥 飾），直到某天被未山拋棄的過去，再度找上了他。電影7月28日在台上映。